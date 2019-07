'Alphense aanpak' gevangenen nu ook landelijk: 'Vroeger werd je een beetje aan je lot overgelaten'

Cellen in de gevangenis in Alphen aan den RIjn | Foto: Omroep West

Gevangene Peter is te spreken over de nieuwe aanpak

Een nieuwe aanpak moet er voor zorgen dat gevangenen minder snel terugvallen in hun oude -criminele- gewoonten. Nu gaat de helft binnen twee jaar opnieuw in de fout. En dat is teveel, vindt justitie. Vier jaar geleden begon de gevangenis in Alphen aan de Rijn als eerste op proef met deze aanpak. Dat bleek zo'n succes dat er nu is afgesproken om deze 'Alphense aanpak' landelijk in te voeren.

Die nieuwe aanpak houdt in dat de problemen die gevangenen hebben gelijk bij binnenkomst in kaart worden gebracht en niet pas als ze weer vrij komen. 'We kijken hoe iemand zit, met huisvesting, met schulden. Moet er wat geregeld worden?, vertelt Reina Nienhuis, ze werkt als casemanager in de gevangenis.

Het zijn vooral schulden die gevangenen eenmaal buiten - zo'n 30.000 per jaar - weer in de problemen brengen, volgens Nienhuis. 'We gaan kijken of we een betalingsregeling kunnen treffen'. Maar ook bijvoorbeeld het niet hebben van een identiteitsbewijs, of een goed sociaal netwerk. Met al deze zaken krijgen zij nu hulp.

'Aan je lot overgelaten'

Gedetineerde Peter (59) is te spreken over de nieuwe aanpak. 'Het is beter dan dat het vroeger geregeld was, toen werd iedereen een beetje aan zijn lot overgelaten.' Ook Peter heeft een mentor die hem helpt, al heeft hij zijn zaakjes aardig voor elkaar vertelt hij.

Peter moet nog twee jaar van zijn straf uitzitten. Wat hij daarna gaat doen: 'Ik ga weer terug naar mijn eigen bedrijf. Ik pak mijn oude werk weer op.'

