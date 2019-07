Robin Haase met gemak door op Wimbledon

Met groot vertoon van macht heeft Robin Haase uit Den Haag zich voor de tweede ronde van Wimbledon gekwalificeerd. De enige Nederlander in het mannentoernooi liet de Slowaak Jozef Kovalik met 6-1, 6-3, 6-1 volledig kansloos. Slechts 82 minuten had hij daarvoor nodig.

Haase had tegen de debuterende Kovalik, toegelaten op een zogenoemde protected ranking (bevroren klassering in geval van blessure) na een kwartier al een 4-0 voorsprong. Daarmee was de trend meteen gezet, want Haase gaf het initiatief de hele wedstrijd niet uit handen.

Illustratief voor het overtuigende spel van Haase was dat hij in de derde set zelfs een haast onmogelijke passing sloeg met links. Alleen in de derde set kreeg Haase twee breakpoints tegen, maar beide werden met overtuiging weg geserveerd. De statistieken van Haase waren indrukwekkend: hij noteerde 35 winners tegenover slechts vijf onnodige fouten.

Gedesillusioneerd

De tegelijkertijd zeer matig spelende Kovalik, de nummer 169 van de wereld, had geen antwoord op het spel van Haase en droop na zijn 21ste afzwaaier gedesillusioneerd af. Kovalik heeft nog nooit een partij gewonnen op een Grand Slam-toernooi.

In de tweede ronde staat Haase mogelijk tegenover de als vijftiende geplaatste Milos Raonic, die eerst nog moet zien te winnen van Prajnesh Gunneswaran uit India. Vorig jaar verloor hij in de tweede ronde van Nick Kyrgios. De volgende partij van Haase is woensdag. Kiki Bertens en Lesley Kerkhove spelen dinsdag hun eerste partij.

