OM niet in cassatie in zaak-Mitch Henriquez

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de zaak-Mitch Henriquez niet voorleggen aan de Hoge Raad. Het OM heeft dat besloten omdat het geen grond ziet voor cassatie, zo liet het maandag weten. De 42-jarige Henriquez overleed na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival in juni 2015. Hij werd hardhandig aangepakt door de politie nadat hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had.

Het gerechtshof in Den Haag sprak vorige maand één politieman vrij. De andere agent, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de omstreden en fatale nekklem, kreeg een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Het OM kreeg in hoger beroep gedeeltelijk zijn zin. De aanklager had tegen beide agenten een half jaar voorwaardelijke celstraf geëist en daarnaast een ontzetting van twee jaar uit hun politieambt.

Het OM stelt dat het hof het bewijsmateriaal anders weegt dan het OM, maar dat is geen reden om in cassatie te gaan. De Hoge Raad kijkt niet opnieuw naar het bewijs zelf. De hoogste rechter kijkt in een cassatieprocedure alleen of het gerechtshof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast en of de uitspraak goed is onderbouwd.

Advocate: nog geen besluit

Of de veroordeelde agent DH01 in cassatie gaat, is nog niet duidelijk. Zijn advocate liet maandagmiddag aan Omroep West weten daarover nog geen besluit te hebben genomen.

Advocaat Richard Korver, die de nabestaanden van Henriquez bijstaat, noemt het besluit van het OM onbegrijpelijk. 'Het lijkt wel een jojo-OM, eerst niet vervolgen, dan wel en nu geen cassatie', zegt Korver. Volgens hem hebben zijn cliënten inmiddels 'al hun vertrouwen in de rechtsstaat verloren. Hun hoop is gevestigd op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens'. Daar loopt een klacht over een eerdere afwijzing van een verzoek tot vervolging in deze zaak.

Hulpeloze toestand

Daarnaast heeft Korver al aangekondigd dat hij het OM eventueel wil proberen te dwingen om alle vijf betrokken agenten te vervolgen wegens het in hulpeloze toestand laten van Henriquez. Hij heeft daarover nog geen reactie ontvangen van het OM in Den Haag.

