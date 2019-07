Wiegman rekent op fitte Leeuwinnen in halve finale WK

Sarina Wiegman rekent woensdag in de halve finale van het WK tegen Zweden op een volledig fitte ploeg. Volgens de Haagse bondscoach van Oranje zijn al haar speelsters goed uit het duel met Italië gekomen, ook Lieke Martens die al een tijdje veel last heeft van een teen. 'De klachten zijn niet erger geworden, dus we gaan het nu op dezelfde manier aanvliegen als richting Italië', zei Wiegman.

Tussen de duels met Japan (2-1) en Italië (2-0) in trainde Martens amper. Toch maakte de aanvalster 'gewoon' de 90 minuten vol in de kwartfinale tegen de Italiaansen. 'We volgen nu dezelfde strategie. We hopen dat Lieke woensdag kan spelen. We weten allemaal dat zij een goede speelster is, maar we zijn sterker geworden. We hebben meer speelsters die het verschil kunnen maken', aldus Wiegman. 'Dus als Lieke niet kan spelen, dan zetten we er een ander in en gaan we er ook vol voor.'

De basisspeelsters werkten maandag een lichte hersteltraining af. 'Het ziet ernaar uit dat iedereen fit is. We hebben morgen nog een training en dan gaan we woensdag spelen.'

'Twee gelijkwaardige teams'

Wiegman ziet geen favoriet voor het duel met Zweden. 'Het wordt een strijd tussen twee gelijkwaardige teams. Kijk maar naar de FIFA-ranking, daarop zijn we maar één plek van elkaar verwijderd. Zo zal de wedstrijd denk ik ook gaan verlopen', zei ze, twee dagen voor het duel met de Scandinavische voetbalsters. 'Waarbij wij natuurlijk hopen de wedstrijd winnend af te sluiten.'

Zweden verloor in de groep alleen van de Verenigde Staten (0-2) en rekende vervolgens in de knock-outfase af met Canada (1-0) en Duitsland (2-1). 'Zweden is al jaren een sterk land. Ze zitten heel goed in het toernooi. Maar wij zijn ook heel goed in het toernooi gegroeid', aldus Wiegman. 'Het zal gelijk op gaan.'

Directer naar voren

Twee jaar geleden op het EK in eigen land wonnen de voetbalsters in de kwartfinales met 2-0 van Zweden. 'Hun stijl is niet veel anders geworden, al spelen ze nu wel iets directer naar voren. In defensief opzicht staan ze goed georganiseerd.'

Het grote doel van de voetbalsters, kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio, is al behaald op het WK in Frankrijk. Toch is Wiegman totaal niet bang voor een vorm van verzadiging binnen haar selectie. 'We gaan voor het eerst naar de Spelen, dat is een mijlpaal en daar hebben we heel even heel erg van genoten. Maar nu ligt de focus weer op Zweden', benadrukte Wiegman.

Nog net zo hongerig

De 'Leeuwinnen' zijn volgens de bondscoach nog net zo hongerig als hiervoor. 'We willen nu heel graag van Zweden winnen, dat levert ook weer iets heel moois op. Ik proef op geen enkele manier verzadiging bij mijn team. Het is dus ook niet nodig om ze extra te motiveren.'

De ploeg van Wiegman weet keer op keer weer unieke prestaties te leveren. Na het WK-debuut in 2015, waar Oranje strandde in de achtste finales, pakten de voetbalsters in 2017 voor het eerst de Europese titel. Nu staan ze op de drempel van de WK-finale.

