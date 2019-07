Rake Vragen: Voor de Krimpenerwaard is elektriciteit niet zo vanzelfsprekend

Het elektriciteitsnetwerk naar huizen toe zit toch onder de grond? Nou niet dus, althans niet in de Krimpenerwaard. Het is een van de laatste plekken in Nederland waar nog een bovengronds laagspanningsnetwerk de huishoudens van elektriciteit voorziet. Hoe dat zit wil meneer Posthuma uit Den Haag weten. Team Rake Vragen rijdt daarom richting het oosten op zoek naar antwoorden.

Rijdend door de wonderschone Krimpenerwaard voel je je teruggaan in de tijd. Het landelijke landschap ademt grootmoederstijd uit. Boeren op tractoren, smalle paden met knotwilgen en de was hangt rustig in de wind te drogen aan de lijn.

Er is hier nog iets dat niet meer van deze tijd lijkt te zijn: de elektriciteitspalen die je hier nog in het landschap staan. Terwijl de huishoudens in de rest van Nederland al lang geleden zijn aangesloten op een ondergronds netwerk, krijgen veel inwoners uit de Krimpenerwaard hun elektriciteit nog altijd via een netwerk op palen. Het elektriciteitsnetwerk met een totale lengte van 60 kilometer.

Elektriciteitspalen in Krimpenerwaard noodzakelijk

'Het kan hier bijna niet anders' zegt Koen de Lange, woordvoerder van netbeheerder Stedin. 'De grond in dit gebied is te slap. Als je hier een elektriciteitskabel in de grond stopt gaat 'ie door de zachte grond verzakken met stroomstoringen tot gevolg. Bovendien is hier de openbare ruimte, ondanks het weidse landschap, smal waardoor er op veel plekken vrijwel geen plaats is om een kabel in de grond te leggen.'

De inwoners van de Krimpenerwaard hebben leren leven met het bovengrondse elektriciteitsnetwerk, al is het soms wel oppassen. Katrien Prak, die woont en werkt in de Krimpenerwaard, weet er alles van. 'Regelmatig gaat hier een elektriciteitspaal tegen de vlakte tijdens stormachtig weer of als er een voertuig tegen een paal aanrijdt. Ook moet je elk jaar je knotwilgen snoeien, want als de takken van de wilgen tegen de elektra aanslaan dan kan je kortsluiting krijgen.'

Niet kwetsbaarder

Toch is het volgens Stedin niet zo dat de draden boven de grond per definitie kwetsbaarder zijn dan de elektriciteitsleidingen onder de grond. De Lange: 'Kabels in de grond worden ook regelmatig beschadigd door graafwerkzaamheden. We zien dan ook verhoudingsgewijs niet veel verschil in de hoeveelheid kabelbreuken boven en onder de grond. Wel is het natuurlijk zo dat je een kabelbreuk in een elektriciteitspaal sneller kunt waarnemen.'

Netbeheerder Stedin heeft in haar gebied dat een groot deel van Zuid-Holland en heel Utrecht beslaat nog zo'n 105 kilometer aan bovengronds netwerk staan. Ter vergelijking, onder de grond heeft Stedin in deze provincies 42.000 kilometer aan elektriciteitskabels liggen. Preventief inspecteert de netbeheerder jaarlijks een vijfde van het hele bovengrondse net en per jaar worden er zo'n 100 palen vervangen.

'Ons erfgoed'

De elektriciteitspalen in de Krimpenerwaard zijn dus essentieel voor de stroomvoorziening in het gebied en daarom vaak het gesprek van de dag. Prak: 'Er staat altijd wel ergens een paal scheef en daar is dan weer opwinding over. Wij zijn met elektriciteit bezig dat zijn de meeste mensen in Nederland niet, maar wij wel. Dus in die zin is het ons erfgoed.'

Behalve dat het bovengrondse elektriciteitsnetwerk woningen in de Krimpenerwaard voorziet van stroom, hebben de elektriciteitspalen nog een ander functie. Veel vogels, vooral zwaluwen, gebruiken de palen en draad als plek om op uit te rusten. En voor voor sommige vogels is het zelfs een versierplekje.

'Palen niet alleen voor stroom'

Katrien Prak: 'De kop van de palen zijn afgedekt met een zink kapje. De spechten gaan in het voorjaar als ze de vrouwtjes willen imponeren roffelen op dat zink. Dan hoor je een enorm lawaai en denk je wat is er aan de hand. Dat zijn dan de spechten. Er gebeurt dus van alles rond die palen, het is niet alleen voor de stroom, zal ik maar zeggen.'

Stel jouw Rake Vraag

Deze vraag is gesteld in onze rubriek Rake Vragen. Heb jij ook een Rake Vraag? Stuur hem in, wie weet gaan we samen op zoek naar het antwoord!