Grote brand in monumentale bollenschuur: 'Hou ramen en deuren gesloten'

In Voorhout is aan het begin van maandagavond brand uitgebroken in een monumentale bollenschuur van het bedrijf P. van Reisen & Zonen. De schuur staat aan de Loosterweg. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De brandweer zegt dat iedereen op tijd uit de schuur naar buiten kon komen. Er zijn geen meldingen van gewonden. De

Tegen 22 uur slaan de vlammen vol uit het dak. De brandweer heeft gaten gemaakt in de muur omdat de brand op de eerste en tweede etage niet van binnenuit te blussen was.

'We hebben in het pand te maken met rookgassen die levensgevaarlijk zijn. Door ramen in te slaan willen we dat de brand zich beter ontwikkeld', aldus de zegsvrouw van de brandweer. Vanwege de rookgassen wordt in eerste instantie gekozen voor een zogenoemde 'defensieve benadering'. Dat betekent dat brandweermensen het pand niet ingaan maar van buitenaf blussen.

De brandweer krijgt hulp van de collega's uit Kennemerland die met een speciale methode bluswater door muren heen kunnen spuiten. Dit wordt het cold-cutblussysteem genoemd.

'Hou ramen en deuren gesloten'

De brandweer zegt dat het vuur nu door de wind wordt aangewakkerd. Dat geeft een behoorlijke rookontwikkeling en de rook trekt richting Lisse en Lisserbroek. Mensen die last hebben van de rook wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. 'Rook, hoe weinig ook, is ongezond', aldus de brandweer.

Er is veel materieel opgeroepen omdat het volgens de woordvoerder 'een heel ingewikkelde klus' is. Bovendien is het warm waardoor brandweermensen vaker moeten worden afgelost en er ook verzorging moet komen.

Andere panden lijken gered

Op het terrein staan vier panden die allemaal aan elkaar geschakeld zijn. De brand beperkt zich tot de monumentale schuur, zegt de woordvoerder. Twee andere gebouwen hebben wel rookschade, maar het brandt er niet. De vierde schuur zou geen schade hebben.

De eigenaar van de bollenschuur is enorm geschrokken. 'We waren allemaal thuis toen we gebeld werden. Het overvalt je. Er stonden al wel wat bollen in de schuur, maar nog niet veel.' In de wandelgangen heeft hij gehoord dat de schuur helemaal verloren is.