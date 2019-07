Monumentale bollenschuur grotendeels gered na brand

De monumentale bollenschuur in Voorhout waar maandagavond een uitslaande brand woedde, is grotendeels gered. De achterkant van het pand van het bedrijf P. van Reisen & Zonen is ingestort, maar de voorkant van het pand lijkt weinig schade te hebben opgelopen. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand in het monumentale pand werd maandagavond rond 19.00 uur ontdekt. Al snel bleek dat het een lastige klus zou worden voor de brandweer. 'We hadden in het pand te maken met rookgassen die levensgevaarlijk waren. Door ramen in te slaan, konden we er voor zorgen dat de brand zich beter ontwikkelde', aldus de zegsvrouw van de brandweer.

Door de rookgassen moest de brandweer kiezen voor een 'defensieve benadering'. Dit betekent dat de brandweermensen het pand niet binnengingen, maar van buitenaf moesten blussen. De monumentale bollenschuur is een van vier geschakelde gebouwen. Twee van deze andere panden liepen bij de brand rookschade op, maar zijn verder niet beschadigd.

Defensieve benadering

Door de defensieve benadering kon de brand zich wel verder blijven ontwikkelen in de bollenschuur. Tegen 22.00 uur sloegen de vlammen uit het dak. Omdat de brandweer toen nog steeds het pand niet in kon, moesten er gaten in de muur worden gemaakt om de brand op de eerste en tweede etage van het pand te blussen.

Om de brand onder controle te krijgen, kreeg de brandweer Hollands Midden versterking van collega's uit Kennemerland. Zij beschikken over een cold-cutblussysteem, waarmee ze bluswater door muren heen kunnen spuiten. Ook werd er gebruik gemaakt van een robot met een camera, zodat de situatie binnen bekeken kon worden. Volgens de woordvoerder van de brandweer was er veel materieel nodig omdat het een 'ingewikkelde klus' was. Bovendien was het warm, waardoor brandweermensen vaker moesten worden afgelost.

Geschrokken

Door de wind werd het vuur aangewakkerd. Dit veroorzaakte een behoorlijke rookontwikkeling, waarbij de rook richting Lisse en Lisserbroek trok. Mensen moesten ramen en deuren gesloten houden. 'Rook, hoe weinig ook, is ongezond', benadrukt de brandweer.

Eigenaar Ron van Reisen van de bollenschuur is enorm geschrokken van de brand. 'We waren allemaal thuis toen we gebeld werden. Zoiets overvalt je. Er stonden al wel wat bollen in de schuur, maar nog niet veel.' Van Reisen heeft geen idee hoe de brand heeft kunnen ontstaan. 'De verzekering heeft nog niet lang geleden de elektra gecheckt.'