'Bezoekers hadden bultjes en vreselijke jeuk', natuurspeeltuin sluit vanwege eikenprocessierups

Natuurspeeltuin De Dwarstuin in Leiderdorp is gesloten, omdat de gevreesde eikenprocessierups daar is gesignaleerd. De harige beestjes hebben nesten gemaakt in de eiken in park De Bloemerd, waar de speeltuin zich bevindt.

'De eikenprocessierups werd vrijdag ontdekt', vertelt beheerster Rinie Vons van De Dwarstuin. 'Iemand had een foto gemaakt van dit rupsje en vroeg of we dit dier kenden. Het bleek de gevreesde eikenprocessierups.' Daarop werden de gebieden rond de bomen waarin de rupsen waren gezien afgezet en werden bezoekers geïnformeerd.

Desondanks kregen mensen klachten. Daarop werd besloten de natuurspeeltuin toch te sluiten. 'Het rupsje is niet zo groot, maar het zijn hun haartjes die de problemen veroorzaken', vertelt Vons. 'Die vliegen in het rond. Bezoekers kregen daardoor bultjes en vreselijke jeuk. Dat wil je niet als je met kleine kinderen hier op bezoek komt.'

Als eerste aan de beurt

De ontdekking van de eikenprocessierups is gemeld bij de gemeente. 'Ons is toegezegd dat deze speeltuin als eerste aan de beurt komt als de bestrijders in Leiderdorp zijn', vertelt Vons. Maar wanneer de bestrijders precies komen, is nog niet duidelijk. 'Ze hebben het vanwege alle overlast van eikenprocessierupsen in Nederland een beetje druk', weet Vons. 'Maar we hopen dat ze deze week nog komen.'

Park De Bloemerd is zeker niet de enige plek in de regio waar de eikenprocessierups overlast veroorzaakt. Ook in diverse andere gemeenten is de harige rups gesignaleerd.

