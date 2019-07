Beter hekwerk en meer toezicht na onrust De Waterman

Afgelopen zaterdag ontstond er grote onrust nadat een bezoekster in het zwembad een epileptische aanval kreeg. De aanwezigheid van agenten en ambulancebroeders werkte als een rode lap op een stier bij een bepaalde groep badgasten. Voorzitter Leo Zwinkels heeft het over 'medelanders', die lak hebben aan het toezicht en de beveiliger. Van het onheus bejegenen van vrouwelijke badgasten is volgens de voorzitter absoluut geen sprake geweest.

Als het bad overvol raakt en er korte lontjes ontstaan, ziet de leiding geen andere keuze dan tot ontruiming over te gaan. Sommigen springen aan de achterkant in de sloot en komen zo toch het bad in. Die groep komt volgens het zwembad niet uit Wateringen, maar uit omliggende gemeenten.

Pasjessysteem

Zondag mochten alleen nog jongeren naar binnen, van wie een vader of moeder garant staat. Maar dat bleek niet te handhaven. Daarom kiest men nu voor inzet van meer beveiligers en extra toezicht, ook van de vrijwilligers.

Op de ligweide komt mogelijk een verhoging, voor beter toezicht. En men denkt aan een pasjessysteem, zoals Den Haag ook heeft. Iedereen van 14 jaar en ouder die wil zwemmen in Den Haag, moet er een aanvragen. Mensen die een pas willen hebben, moeten zich legitimeren en er wordt een foto van hen gemaakt. Maar zo lang niet duidelijk is of de gemeente Westland door wil met De Waterman, blijft deze maatregel nog even op de plank liggen.

Raadsvragen

De zaak krijgt nog wel een staartje. LPF Westland heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld en wil onder meer weten of er eerder dit jaar meldingen zijn geweest van deze specifieke overlast.