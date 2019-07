Lisa wist niet of ze ooit nog kon lopen, maar door 'wonderdokter' Guido veranderde alles

Even leek het erop dat ze nooit meer goed zou kunnen lopen en misschien wel in een rolstoel terecht zou komen. Maar dankzij ‘wonderdokter’ Guido Stollenwerck van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp loopt ze nu weer hard en rijdt ze weer paard. En daarom wil ze hem nu op een bijzondere manier verrassen en bedanken.

Twee jaar geleden valt de Alphense Lisa Veldkamp van haar paard. Ze blijft op een ongelukkige manier in de stijgbeugel hangen. Daardoor verbrijzelt ze haar voet, maar dat heeft ze aanvankelijk niet eens door.

'Het drong pas goed tot me door dat er iets serieus mis was toen een verpleegkundige in het ziekenhuis tegen me zei dat er iemand zou komen om uit te leggen wat er aan de hand is', blikt Lisa terug. 'En als je dan hoort dat het nog maar de vraag is of je ooit weer zal kunnen hardlopen en paardrijden, dan stort je wereld wel even in.'

Meesterwerk

Maar Lisa heeft geluk. Traumachirurg Guido Stollenwerck promoveert op het soort breuk dat zij in haar voet heeft. 'Daar heb ik gewoon veel mazzel mee gehad', zegt ze. 'Toen ik de operatiezaal inreed, zei ik tegen hem: 'ik word jouw meesterwerk'. En toen zei hij: ja, dat gaan we doen.'

Op 16 juni won Lisa een medaille voor de 10 kilometer van de Ladiesrun in Rotterdam. 'Die ga ik hem geven, want dat verdient hij', zegt ze. De volgende dag is het zover. De patiënt en de nietsvermoedende chirurg ontmoeten elkaar na twee jaar weer in de hal van het Alrijne Ziekenhuis.

Dikke knuffel

'U krijgt ook een medaille', zegt Lisa nadat ze hem al een foto van haar bij de finish van de Ladiesrun heeft gegeven. 'We hebben dit samen gedaan. U heeft het mogelijk gemaakt en daar ben ik echt heel dankbaar voor.' De verbaasde chirurg sputtert nog wat tegen, maar dat heeft geen zin. Dan krijgt hij de medaille om zijn nek en een dikke knuffel.

'Het is natuurlijk hartstikke bijzonder als je door een patiënt wordt bedankt', reageert Stollenwerck. 'Je wil het beste voor je patiënt. Het is natuurlijk geweldig als het resultaat zo goed is dat je gewoon weer 10 kilometer kan rennen, terwijl we eerst dachten dat ze blij zou mogen zijn als ze überhaupt weer goed zou kunnen lopen.'