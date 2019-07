Thuisteler mediwiet Naaldwijk verliest kort geding: wiet René Barendse mag in beslag genomen worden

Op 24 mei had het OM al dertien planten bij Barendse door agenten laten knippen en afvoeren. Volgens Barendse is thuisteelt de enige remedie tegen zijn rugpijn. De legale mediwiet van de apotheker werkt niet bij goed hem. Daarom heeft hij, na de inbeslagname in mei, alweer nieuwe hennepplanten gezaaid.

Volgens de rechter heeft Barendse echter niet aannemelijk gemaakt dat hij in een noodtoestand belandt als hij niet kan beschikken over zijn eigen mediwiet. De Naaldwijker is niet met een verklaring van een arts gekomen dat de medicinale wiet uit de apotheek bij hem onvoldoende effect heeft. Dat had volgens de rechter wel voor de hand gelegen. 'Hij kon niet volstaan met de blote stelling dat de via de apotheek verkrijgbare cannabis voor hem niet werkt', meent de rechter.

OM: 'we laten je plantjes niet met rust'

Tijdens de zitting twee weken geleden liet het OM al weten dat ze niet van plan is om de nieuwe plantjes van Barendse te laten staan. Barendse heeft nog een rechtszaak lopen bij het gerechtshof over de thuisteelt van mediwiet. Hij wilde dat het OM hem niet zou lastig vallen totdat het hof een oordeel heeft gegeven in die zaak. Maar die rust wordt hem dus niet gegund door de kortgedingrechter. Die wijst er in zijn vonnis op dat het bezit van hennepplanten in Nederland gewoon verboden is.

In mei dit jaar besloot de rechter dat het OM de hennep van een man uit Katwijk wél ongemoeid moest laten. De Katwijker fabriceert ook zijn eigen mediwiet.

LEES OOK: Naaldwijker verliest principiële wietzaak: thuis telen mag niet