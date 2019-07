Verloren baret van veteraan Andre is weer terecht: 'Hij komt met de post naar mij toe'

De baret die veteraan Andre Gerber afgelopen zaterdag na Veteranendag was verloren, is weer terecht. Het hoofddeksel is gevonden en ingeleverd bij de beveiliging op het Malieveld: 'Het is echt fantastisch nieuws, ik kan niet wachten tot ik hem weer in mijn handen heb', vertelt Andre.

Na afloop van Veteranendag is hij nog wat gaan eten met een groep collega-veteranen. Daar heeft hij de baret afgedaan. 'Pas in de trein naar huis kwam ik erachter dat ik hem vergeten was.' De baret is nu onderweg naar Andre: 'Hij is vanmiddag op de post gedaan. Dus als het goed is komt hij morgen aan.'

Dit gaat hem geen tweede keer gebeuren: 'Ik ga een reserve aanschaffen en deze in de vitrinekast leggen. Hij is mij namelijk te veel waard. Zo'n baret hoort bij je.' Met deze baret is hij uitgezonden naar Libanon, waar hij op VN-missie was. 'Voor mij een tastbare herinnering aan die tijd, en vandaar dat ik heel erg baalde dat ik hem kwijt was.'

Bedankt

Andre is vooral onder de indruk van de reacties van mensen. Hij had niet verwacht dat zijn oproep zoveel gedeeld zou worden: 'Het is onvoorstelbaar wat er allemaal kan met sociale media. Ik wil graag iedereen in Den Haag bedanken voor het delen en meedenken.'

