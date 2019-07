Rode linten en stofzuigers: de strijd tegen de eikenprocessierups

Harde cijfers heeft de GGD niet, maar het aantal vragen over de eikenprocessierups zien de medewerkers explosief stijgen. Dat is een indicatie van de hoeveelheid rupsen die rondwaardt. En de bestrijdingsbedrijven hebben dan ook druk. Bijvoorbeeld in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het beestje is dit jaar overal in de stad gesignaleerd, en het aantal meldingen is dan ook navenant toegenomen. 'Vorig jaar hadden we ongeveer twintig meldingen, nu zitten we al op 134,' zegt Marcel Verschoor van de gemeente.

Verschoor loopt door het Weteringpark, waar de boomverzorgers van aannemer Stefan van der Spek druk in de weer zijn met twee flinke zuigmachines. 'Normaal verzorgen we de bomen,' zegt Van der Spek, 'nu zitten we ineens in de ongediertebestrijding.'

Van de 97 eiken in het Weteringpark heeft ongeveer tweederde een rood-wit lint om de stam. Zit het lint laag, dan zitten de rupsen laag in de boom, bij een hoog lint zitten ze verder in de kruin. Voor de hoge nesten heeft de aannemer een hoogwerker. Verschoor vertelt dat de gemeente twintig waarschuwingsborden heeft besteld. Na een rondje door het park belt hij met het gemeentehuis: 'Bestel er nog maar twintig.'

Omlopen

Buurtbewoners weten dat de rups er zit en een deel van de mensen mijdt het park. 'Het is echt jammer', zegt een vrouw die met haar kleinzoon wandelt, 'er komen normaal altijd veel mensen wandelen met de kinderen of kleinkinderen, en barbecuen, maar nu loop ik er met een boog omheen, en veel anderen ook. Ik heb ook de gemeente gebeld, ja.'

Een andere vrouw die met haar hondje loopt heeft ook de gemeente gebeld: 'Dat heeft wel geholpen hè? Ja, goed dat ze zo snel komen. Ik ben echt heel blij, want ook de hond is vatbaar voor de jeuk.' Een echtpaar met twee hondjes loopt langs de rand van het park: 'We lopen sinds een paar weken hierlangs. Het park zelf gaan we niet meer in. We hopen maar dat het opruimen helpt.'

Niet meteen voorbij

Het wegzuigen van de nesten met rupsen gaat een paar dagen duren, en dan is het niet meteen klaar. 'Ik verwacht dat we nog wel een keer terug zullen komen', voorspelt Stefan van der Spek.

Veel meer is er niet aan te doen. 'Het wordt steeds warmer, dus we zullen ze steeds meer zien', zegt Marcel Verschoor. Dat is slecht nieuws voor het Weteringpark, dat ooit speciaal is aangeplant als eikenbos. De vraag dringt zich op of dat wel zo'n goed idee was. 'Daar gaan andere mensen over, maar die zijn wel bezig te bekijken wat zijn de speciale risico's.'

Meldingen

De GGD Haaglanden ziet ook een toename van het aantal meldingen over de eikenprocessierups. 'Harde cijfers zijn er niet,' laat een woordvoerder weten, 'maar wij zien zeker een stijging. Andere jaren kregen wij hier nauwelijks vragen over, de laatste weken zijn het er een paar per dag.' Wel zegt de GGD dat de gemeente altijd het eerste aanspreekpunt is als de rupsen moeten worden weggehaald.

Ook de GGD Hollands-Midden ziet een duidelijk toename in het aantal meldingen, van 1 in 2017 en 5 in 2018 naar 12 dit jaar, waarvan 10 in de maand juni.

Waar zit de eikenprocessierups?

Op het kaartje hieronder zie je de plekken waarvan melding is gemaakt dat eikenprocessiesrupsen er huishouden. Weet jij nog een plek? Laat het ons weten via online@omroepwest.nl.

Disclaimer: bovenstaande markeringen zijn gebaseerd op meldingen van lezers. Omroep West heeft niet van alle plekken kunnen verifiëren dat de rups er zit. Ook kunnen de precieze locaties afwijken.

