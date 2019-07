Nog één verdachte van inbraak bij Delftse edelsmid gezocht

Twee mannen hebben ingebroken bij een edelsmid in Delft. Ze droegen tijdens de inbraak opvallende hoofddeksels: de één een sombrero, de ander een bouwhelm. Er is al een verdachte aangehouden, de tweede wordt nog gezocht.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 juli. Meer zaken zijn hier vinden.

De inbraak vindt plaats in de vroege ochtend van dinsdag 28 mei bij een edelsmid aan de Hippolytusbuurt in Delft. Op camerabeelden is te zien hoe de mannen binnenkomen, displays kapot gooien en vitrines leegmaken. Ze gaan er vandoor met flink wat waardevolle handgemaakte sieraden. De politie hoort het graag als de buitgemaakte sieraden ergens te koop zijn aangeboden.

De verdachten zijn voor de inbraak ook gefilmd. Ze kijken door het raam naar binnen en lopen over straat, op dat moment nog zonder sombrero en bouwhelm. Na de inbraak zijn ze er op de fiets vandoor gegaan. Het is daarom mogelijk dat ze uit Delft of de omgeving komen. De man die tijdens de inbraak de bouwhelm droeg, wordt nog gezocht.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem