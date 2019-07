Dure elektrische speelgoedauto gestolen bij benzinestation Wassenaar

Bij een benzinestation langs de Rijksstraatweg in Wassenaar is een dure elektrische speelgoedauto gestolen. Het wagentje stond in de winkel en is meegenomen door een klant, die vlak daarvoor iets te drinken had afgerekend. De verdachte is duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 juli. Meer zaken zijn hier vinden.

De man komt op vrijdagochtend 10 mei binnen bij de Shell aan de Rijksstraatweg. Hij rijdt in een Mercedes met een wit, buitenlands kenteken. In de winkel rekent hij twee blikjes drinken af en vervolgens gaat hij weer naar buiten. Daar loopt hij wat rond, waarschijnlijk om een goed moment af te wachten om de auto te stelen.

Als de kust veilig is, loopt de man naar binnen. Hij pakt de witte BMW i8 op en neemt hem ongezien mee. De politie hoopt dat het is opgevallen dat de man na 10 mei ineens in het bezit van zo'n elektrische auto was. Misschien heeft hij hem gehouden voor zijn eigen kinderen, of is hij doorverkocht. Een dergelijke auto kost al snel een paar honderd euro.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem