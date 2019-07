Politie blijft op zoek naar informatie over geweldsincidenten Delft

Kogelgaten in de ruit van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. | Foto: District8

Het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten van het afgelopen jaar in Delft is nog altijd bezig. Ondanks dat het al een tijdje rustig is en er in verschillende zaken zeven personen zijn aangehouden, is de politie nog op zoek naar nieuwe informatie over het schieten op panden, het achterlaten en ontploffen van handgranaten, een poging liquidatie en de moord op Karel Pronk.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 juli. Meer zaken zijn hier vinden.

'We willen graag weten of er een verband is tussen de incidenten en wat de motieven zijn geweest. Ook willen wij graag getuigen spreken die iets gezien of gehoord hebben, of die iets meer weten van de betrokkenen bij deze incidenten. Hoe meer mensen wij spreken, hoe beter we in kaart kunnen brengen wat zich precies heeft afgespeeld in Delft, en wie er verantwoordelijk zijn voor zoveel geweld en ellende', zegt de politie.

Het gaat om de volgende incidenten:

Vrijdag 6 april 2018 – Poging liquidatie Schoemakerstraat

Een 56-jarige man wordt beschoten terwijl hij op weg is naar een koffietentje. Hij parkeert zijn auto op de Amalia van Solmslaan en wordt daar onder vuur genomen. Hij is levend weg gekomen door zigzaggend naar de Schoemakerstraat te rennen. Na onderzoek blijkt dat de man is gevolgd vanuit Den Haag. De daders rijden in een witte Peugeot 308. Later is die Peugeot uitgebrand terug gevonden in het Brabantse Heusden.

Dinsdag 8 mei 2018 – schieten op gevels Peperstraat

Er wordt geschoten op de gevels van coffeeshop The Future en de Sun Style Studio in de Peperstraat.

Donderdag 17 mei 2018 – handgranaten ontploffen in Peperstraat en Breestraat

Coffeeshop The Future is wederom de dupe. Dit keer is er een handgranaat tot ontploffing gebracht. Daarbij raakt een Italiaanse man gewond aan zijn gezicht. Ook bij coffeeshop The Game in de Breestraat ontploft een handgranaat.

Dinsdag 12 juni – schieten op gevels Molslaan en Beestenmarkt

Er wordt geschoten op de gevel van kledingwinkel Sisters aan de Molslaan, en vlak daarna op de gevel van lunchroom Sis&is aan de Beestenmarkt.

Dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 juni 2018 – handgranaat achterlaten en poging brandstichting Neringstraat

Op dinsdagavond 26 juni wordt er een handgranaat neergelegd voor de deur van een garagebedrijf in de Neringstraat. Even later komt er iemand anders aanlopen, die aan het rolluik voelt. Opvallend is dat hij niet lijkt te weten dat hij anderhalve meter naast de op scherp staande handgranaat staat. Omdat het donker is valt hem die kennelijk niet op. De volgende dag wordt de granaat gevonden en onschadelijk gemaakt. Een nacht later duikt er weer iemand op bij het garagebedrijf. Diegene probeert het pand in brand te steken, maar dat lukt niet.

Dinsdag 7 augustus 2018 – Moord op Karel Pronk

Karel Pronk wordt doodgeschoten bij koffiehuis 'Het Kalf' aan het Kalverbos. De vermoedelijke dader hebben we meerdere malen getoond in Team West. Hij is vorige week dinsdag, 25 juni, aangehouden in Spanje.

Zondag 16 september – pogingen en schieten in Peperstraat en Breestraat

Er wordt geprobeerd te schieten op coffeeshop The Game in de Breestraat, maar het wapen van de schutter weigert. Even later wordt er een poging gedaan bij The Future in de Peperstraat. Ook hier weigert het wapen. Later die ochtend lukt het wel om te schieten op coffeeshop The Game.

Maandag 8 oktober – poging om te schieten Breestraat

Er stopt er een scooter voor coffeeshop The Game. De bijrijder stapt af en richt een vuurwapen op de coffeeshop. Het wapen weigert en ze gaan er vandoor. Later is de 18-jarige vermoedelijke schutter om het leven gekomen.

