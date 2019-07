Onzekere toekomst bij ADO, maar Gorter blijft strijdbaar: 'Het is pas echt klaar als je weg bent'

Donny Gorter kende vorig jaar een lastig seizoen. De middenvelder speelde slechts 68 minuten in het eerste van ADO. Pas één keer kon hij rekenen op een basisplaats. Maandagavond in de oefenwedstrijd tegen Scheveningen maakte Gorter zijn eerste minuten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een seizoen vol onzekerheden over de toekomst voor de 31-jarige middenvelder wiens rol bij ADO lijkt uitgespeeld.

Gorter speelde in totaal niet meer dan een half uur tegen Scheveningen. Dat was volgens afspraak omdat hij aan een eerdere glijpartij op de training wat last aan de hamstrings had overgehouden.

Wat voor seizoen ga jij tegemoet, want jouw rol lijkt uitgespeeld?

'Ja, dat is een goeie vraag. Ik zit nog steeds bij ADO Den Haag en zal er alles aan doen om de trainer op andere gedachten te brengen. Mijn rol lijkt dan uitgespeeld, maar zo lang ik hier ben, zal ik er alles aan doen om minuten te maken. Als er iets voorbij komt, dan zien we dat wel weer. Tot nu toe speelt er niets concreets. Ik heb het nog altijd naar mijn zin hier bij ADO en wil ervoor knokken. Natuurlijk wil ik iedere wedstrijd spelen en belangrijk zijn, maar soms loopt het wat anders. Dat wil niet zeggen dat je dan je koppie moet laten hangen, misschien moet je dan juist nog meer geven. Het is in mijn ogen pas klaar als je echt weg bent'.

Kijk je wel om je heen?

'Ja, dat doe ik zeker, samen met mijn zaakwaarnemer natuurlijk. Maar op dit moment is het voor mij ADO en daar zal ik het mee moeten doen. Ik zal hier moeten laten zien wat ik kan, en misschien dat er dan wat andere deuren opengaan. Maar dat zien we later dan wel'.

Op welke positie concentreer je je nu?

'Op zowel linksback als middenvelder. Ik denk dat ik op beide posities aardig uit de voeten kan. Ik denk dat ik het bij ADO met onze manier van spelen op de linksback-positie goed zou kunnen doe. Ik sta dus open voor allebei'.