Vwo'er Ward (18) heeft zes tienen op zijn eindlijst: 'Je moet voorkomen dat je fouten maakt'

Voor zes vakken al je schoolexamens foutloos maken en vervolgens perfect scoren op de eindexamens, dat is wat de 18-jarige Ward de Ridder uit Gouda heeft gepresteerd. Het gemiddelde van zijn cijferlijst is een 9,6. Zijn laagste cijfer is een 8,9, voor Nederlands.

Voor zo'n uitzonderlijke score — het landelijk gemiddelde op het vwo was vorig jaar een 6,8 — heeft Ward 'aardig wat' gedaan, vertelt de leerling van het Antoniuscollege: 'In de meivakantie ben ik druk bezig geweest en daarvoor heb ik ook altijd wel mijn best gedaan, maar het is niet zo dat ik altijd alleen maar met school bezig ben geweest.'

De truc om zulke hoge cijfers te halen, is volgens Ward niet om alles te leren, maar om oefenexamens te maken om te kijken wat je nog niet weet. 'Als je kijkt wat je fout doet, kan je je daarin verdiepen, en zo zorgen dat je die fout niet meer maakt.'

Hoe het leven werkt

De leukste vakken vindt Ward biologie en wiskunde. 'Het interessante aan biologie is dat je ontdek hoe complex het leven is.' Wiskunde interesseert Ward vooral omdat het zo exact is. 'Je kan bepaalde stellingen tot in de oneindigheid herhalen, en dan blijven ze kloppen.'

Beide vakken zullen ook aan bod komen in zijn nieuwe opleiding: nanobiologie, een brede studie die complexe biologische minisystemen in kaart brengt met behulp van wiskunde en natuurkunde. 'Je kan bijvoorbeeld onderzoek doen naar genetica.'

Biologie Olympiade

Voordat het nieuwe schooljaar aanbreekt, wacht Ward nog een andere uitdaging. Vorige maand won hij in Wageningen voor de tweede keer op rij de Biologie Olympiade en met drie andere winnaars mag hij over twee weken Nederland vertegenwoordigen bij de Internationale Biologie Olympiade in Hongarije. 'Daar ben ik me nu rustig op aan het voorbereiden, maar ik ben ook net een paar dagen naar Limburg geweest, en na de Olympiade ga ik lekker vakantie vieren.'

