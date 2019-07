Brandende bollenschuur Voorhout 'icoon van de bollenstreek'

'Het is echt een van de iconen van de Bollenstreek', zegt Marca Bultink van de Werkgroep Bollenerfgoed. De werkgroep heeft de geschiedenis van de Bollenstreek in kaart gebracht, inclusief alle traditionele schuren die nog bestaan. De schuur van Van Reisen waar maandag brand ontstond, is een heel bijzondere.

'De schuur is gebouwd in 1925, maar heeft wel de karakteristieken van een traditionele bollenschuur. Het is een mengvorm', zegt Bultink. Ze doelt hiermee op de komst van elektriciteit naar de streek. 'De oude traditionele bollenschuren waren eigenlijk kaartenhuizen van hout, met heel veel houten planken. Daar moesten de bollen op drogen. Die houten palen waren ook de dragende constructie van de schuur.' Om de bollen goed te laten drogen, zaten aan weerszijde van de schuur ook veel deuren die je tegen elkaar kon openzetten om het lekker te laten tochten.

Dit alles veranderde drastisch toen de elektriciteit werd ingevoerd. Toen kwamen er grote ventilatoren en koelcellen waardoor de deuren niet meer echt nodig waren. Die zag je dus ook in rap tempo kleiner worden. Maar de schuur van Van Reisen heeft ze nog wel, terwijl er ook elektriciteit in was aangelegd. Vandaar dus de mengvorm: veel hout en planken, maar ook elektra.

Houten palen als dragende constructie

In 1998 is de schuur een Rijksmonument geworden. In een beschrijving op de website Rijksmonumenten.nl is te lezen dat het interieur nog nagenoeg gaaf was, met onder meer de houten stellingen die de dragende constructie van de schuur vormen. 'Op de begane grond bevindt zich achter de voorgevel een koelkamer met extra geïsoleerde muren en daarnaast een kamer met een vochtig klimaat. Verder zijn in het interieur de ventilatieluiken als onderdeel van de (...) beluchting aanwezig, evenals de originele paneel- en schuifdeuren', zo staat op de website.

De schuur wordt van 'architectuurhistorisch belang' geacht omdat de schuur nagenoeg in originele staat verkeerde. Zowel van binnen als van buiten, de originele stellingen waren er nog, zegt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bovendien is het gebouw volgens de Rijksdienst ook van stedebouwkundig belang vanwege de opvallende ligging in het vlakke land.

'Een heel bijzondere hoek'

Marca Bultink van de Werkgroep Bollenerfgoed is het daarmee eens: 'het is een heel bijzondere hoek daar. Er staan ongeveer zes schuren bij elkaar, vier daarvan zijn gebouwd in opdracht van Van Reisen. Drie hebben andere bestemmingen, maar deze was nog echt in gebruik.' Maandagavond had Bultink de moed eigenlijk al opgegeven, maar ze hoopte dat de schuur toch op een of andere manier behouden kon blijven. 'Toen ik opstond heb ik meteen op mijn laptop gekeken en riep ik uit 'Jezus hij staat er nog!' Wij vinden het echt een van de iconen van de Bollenstreek, met die naam op de gevel en de rijen groene deuren.'

Het bollenbedrijf van Van Reisen begon in 1878. Sinds die tijd is het altijd een familiebedrijf gebleven. De huidige eigenaar is Ron van Reisen, de vierde generatie die aan het roer staat. Zijn zoon staat inmiddels in de startblokken om het bedrijf over te nemen.

'Alle schuren zijn te herstellen'

Bultink hoopt dat de schuur weer in oude luister hersteld kan worden: 'In principe zijn alle schuren natuurlijk te herstellen. Je gaat dan niet de houten stellingen weer herstellen, maar de buitenkant kan weer goed heropgebouwd worden. En er zijn zeker potjes voor rijksmonumenten.' Maar voordat daarover serieus nagedacht kan worden, moet eerst het vuur helemaal gedoofd zijn, en dat is nog niet het geval.

De brandweer doet verwoedde pogingen om het voorste deel van de schuur, inclusief de voorgevel met de naam erop, te redden. Er zijn dinsdag nog brandhaarden gevonden en het achterste deel van de schuur dat is ingestort wordt nu verder gesloopt. Op die manier hoopt de brandweer bij de brandhaarden te kunnen komen en ze te doven. De achtergevel is overigens ook overeind blijven staan.