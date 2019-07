Een solide Kiki Bertens wint in de eerste ronde op Wimbledon

Hoewel het scorebord het niet doet vermoeden, was de strijd tegen de nummer 98 van de wereld geen makkelijke. De Luxemburgse speelde verdienstelijk op het centre court en ging aan het begin van beide sets gelijk op met Bertens. In de eerste set pakte Bertens in de zesde game een break, waarmee ze uitliep tot 4-2. Minella deed echter gelijk wat terug en bracht de stand op 4-3. Bertens toonde zich vervolgens mentaal sterk en brak Minella opnieuw, waarna Bertens de set geroutineerd uitserveerde.

Ook in de tweede set gingen Bertens en Minella vier games gelijk op. In een aantal mooie rally's toonde Minella dat ze niet voor spek en bonen naar Londen was gekomen, maar toen Bertens bij een 2-2 stand een break pakte, was het ineens snel afgelopen. De Wateringse won ook haar eigen service game en brak Minella vervolgens opnieuw, waarna de laatste game weinig meer was dan een formaliteit.