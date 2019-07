'We zijn bereid om heel ver te gaan', HTM-personeel staakt voor beter pensioen en minder werkdruk

Een beter pensioen en lichtere werkdruk. Dat is waar de chauffeurs en bestuurders van de HTM deze woensdag voor strijden. Wel ten koste van de reizigers, want tot 10.00 uur kun je niet met de tram of bus door Den Haag reizen.

Het was 's ochtends al vroeg druk bij de remise aan de Telexstraat in Den Haag, waar de stakende HTM-medewerkers zich verzamelden. 'We zien ons tot deze staking genoodzaakt, want met praten komen we er niet uit', benadrukt FNV-woordvoerder Eric Vermeulen. 'We willen meer geld, meer mensen en betere rijtijden.'

Hij benadrukt dat de partijen al acht maanden in gesprek zijn. 'Er is een eindbod neergelegd, maar dat werd bijna unaniem afgewezen. En we hebben geen ander bod gehad. Dus staan we hier tot 10.00 uur.'

'We moeten keuzes maken'

HTM-woordvoerster Marijke Poppelier onderkent dat er zorgen zijn. 'Maar we hebben maar één zak met geld. We kunnen niet alles inwilligen. Er is de afgelopen jaren al een loonontwikkeling geweest en er zijn maatregelen genomen voor oudere werknemers. We zijn een gesubsidieerd bedrijf, wij moeten keuzes maken. '

De werknemers van HTM zijn volgens Vermeulen 'bereid om heel ver te gaan' om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. 'Als de actie van deze woensdag tot niets leidt, hebben ze er geen moeite mee om hier een vervolg aan te knopen. Bijvoorbeeld over een week of twee.'

'Met iets fatsoenlijks over de brug komen'

Maar Vermeulen hoopt dat de directie na deze actie met 'iets fatsoenlijks' over de brug komt. Dat deze actie de reizigers treft, noemt hij vervelend. 'Maar de ellende is dat we deze directie niet aan tafel krijgen met het oplaten van ballonnen of zakdoekje leggen. Die heeft alleen oog voor harde acties. Kijk, wij willen liever gisteren dan vandaag een eind aan deze discussie. In ons hart betreuren wij het ook dat we de reiziger tot 10.00 uur deze ochtend moeten laten staan.'

HTM hoopt dat de trams en bussen rond 11.30 uur weer volledig volgens dienstregeling rijden. 'Want', zo benadrukt HTM-woordvoerster Poppelier, 'dat met dit soort acties reizigers getroffen worden, daar balen wij nog het meest van.'