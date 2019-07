Huis ten Bosch straalt weer: een kijkje in het paleis na de ingrijpende verbouwing

Het bladgoud in Huis ten Bosch is opnieuw verguld I Foto: Corne Bastiaansen/copyright: Rijksvastgoedbedrijf

Het Chinese plafond in Huis ten Bosch is gerestaureerd I Foto: Corne Bastiaansen/copyright: Rijksvastgoedbedrijf

Ook decoratie in Huis ten Bosch is hersteld I Foto: Maikel Coomans

Het heeft jaren geduurd, maar paleis Huis ten Bosch in Den Haag straalt weer. Daar waren wel ingrijpende verbouwingswerkzaamheden voor nodig. Nu die erop zitten, is een inkijkje in het paleis zeer de moeite waard.

De renovatiewerkzaamheden startten in 2014 en hadden betrekking op de Wassenaarse vleugel en de technische installaties. Een jaar later bleek uit technisch onderzoek dat het rijksmonument in slechtere bouwkundige staat was dan voorzien. Omdat een gefaseerde aanpak van de renovatie duurder zou uitpakken, besloot het kabinet vervolgens ook de representatieve ruimten en de Haagse vleugel mee te nemen in de werkzaamheden.

Een van de meest zichtbare ingrepen werd verricht aan de voorgevel van het paleis, waar sinds begin dit jaar de koninklijke familie woont. Die onderging een ware metamorfose. De gevel kreeg de negentiende-eeuwse tint terug: een zandsteenkleur en groene raamkozijnen. Op de zuidgevel is het vervaagde familiewapen van prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms opgeknapt. Verder is de bordestrap op de schop gegaan en is de koepel gerenoveerd, een technisch hoogstaand kunstwerk.

'Zorgwekkende situatie'

In de koepel van de Oranjezaal - die bovenop het paleis pronkt - was namelijk houtrot vastgesteld, ontstaan door vocht. Een 'zorgwekkende situatie' volgens het Rijksvastgoedbedrijf. 'Want in de Oranjezaal hangen tientallen historische waardevolle doeken, panelen en gewelfschilderingen uit de Gouden Eeuw. De kunstwerken waren nog niet beschadigd, maar reparatie van de koepel was wel nodig.'

De bordestrap moest ook aangepakt worden. De 300 jaar oude trap - waar nieuwe kabinetten, bekende regeringsleiders en succesvolle sporters op poseerden - bleek in zo'n slechte staat dat deze volledig moest worden vernieuwd. Een 'ingrijpende stap' volgens het Rijksvastgoedbedrijf. 'Want bij een restauratie is behoud van oorspronkelijke materialen de norm. Vervanging van authentieke onderdelen mag en kan alleen wanneer er geen andere opties overblijven.'

Bladgoud

Ook in Huis ten Bosch is het nodige gebeurd. Zo hebben houten vloeren hun historische glans teruggekregen, is in het paleis bladgoud opnieuw verguld, is het unieke stucplafond van de Chinese zaal - vol scheuren en oude verflagen - hersteld en is het rijkversierde koepelplafond in de Witte Eetzaal ook grondig aangepakt. Scheuren in het stucplafond zijn uitgekrabd en afgevuld en decoraties hersteld. Uit de enorme houden kapconstructie achter het koepelplafond zijn zwammen verwijderd.

