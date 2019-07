Jongeren- en ouderenambassadeurs in Den Haag aan het werk voor werk

De benoeming van de ambassadeurs past in de ambitie van het college om jaarlijks vijfhonderd extra mensen uit de bijstand te krijgen, bovenop de bestaande opgave van vierduizend mensen per jaar. 'Jongeren horen niet thuis in de bijstand', zegt wethouder Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag/Groep de Mos). 'Stilzitten op die leeftijd is zonde. De jeugdwerkloosheid daalt gelukkig, maar er is een groep van veelal kwetsbare jongeren in de bijstand die moeilijk in beweging komt en extra aandacht vraagt.'

Ook het aandeel ouderen in de bijstand is groot. 'Van alle mensen die langer dan anderhalf jaar in de bijstand zitten, is bijna de helft 50 jaar of ouder. Ook voor hen moeten wij specifiek aandacht hebben. Aad van Loenen en Fred Zuiderwijk hebben in huis wat nodig is om beide groepen kansrijker te maken.'

Praktijkschool De Einder

Aad van Loenen werkt sinds 1974 in het onderwijs en is sinds 2008 directeur van praktijkschool De Einder. 'In mijn rol als ambassadeur wil ik de gehele Haagse, zogenaamd kansarme jeugd bereiken en enthousiasmeren', zegt hij. 'Laten zien wat er wél kan.'

Fred Zuiderwijk is zelfstandig producent, presentator en theatermaker. Als ouderenambassadeur wil Zuiderwijk vooral aan de beeldvorming van 50plussers werken. 'Je zult maar door willekeurige oorzaak, na jarenlang gewerkt te hebben, zonder baan komen te zitten', zegt hij. 'Vervolgens solliciteer je je een slag in de rondte met telkens nul op het rekest. Dan kun je in een sociaal isolement raken, met alle gevolgen van dien. Als ik er een steentje aan kan bijdragen om onze werkzoekende 50plusser weer te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven, dan doe ik dat met liefde.'

Evaluatie

Van Loenen en Zuiderwijk zijn voor een jaar benoemd. In het voorjaar van 2020 worden hun resultaten geëvalueerd.

LEES OOK: Afspraken met Haagse horeca over werk voor mensen in de bijstand: 'een win-win situatie'