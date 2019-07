Eendjes voeren in Den Haag kost je straks 95 euro

Eendjes voeren in de Haagse wijken Moerwijk en Mariahoeve De Landen wordt strafbaar. Als de gemeenteraad donderdagavond akkoord gaat met een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening, kan het gemeentebestuur het voeren van dieren verbieden in strijd tegen de rat. Volgens onze verslaggever Lot van Bree is het een hamerstuk en wordt het voeren van dieren verboden: 'Er wordt geen woord aan vuil gemaakt.' Wie wordt betrapt, moet 95 euro betalen.

Het is de volgende stap in het rattenoffensief dat de gemeente eind vorig jaar heeft gelanceerd. Inwoners van verschillende wijken hebben steeds vaker last van ratten die lopen in portieken, door tuinen en op straat. Ze komen veelal af op etensresten die op straat worden gegooid.

Om dit tegen te gaan werd sinds begin dit jaar strenger gecontroleerd op het juist plaatsen van afval en het gooien van eten op straat. De gemeente deelde afgelopen maanden tientallen boetes uit aan overtreders.

Streng en gericht

Ook zijn informatieborden geplaatst en hebben verschillende ondernemers een brief ontvangen. Daarin roept de gemeente op strenge toon op om bedrijfsafval goed afgesloten buiten te zetten. Gebeurt dat niet, dan volgt ook hier een bekeuring van 95 euro.

Met het voederverbod kan de gemeente tijdelijk en gericht probleemgebieden aanpakken, in de hoop de rattenoverlast te beperken. 'We doen alles wat in ons vermogen is om het ongedierte aan te pakken', legt wethouder Richard de Mos uit. 'We zullen nooit helemaal van de rat af zijn in een grote stad als de onze. Ik wil echter wel opnieuw een oproep doen, want daar begint het echt mee: mensen, stop met voeren door eten op straat te gooien!'

