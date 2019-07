Geiten met de dierentaxi op pad: 'Auto vol stront was niet meer schoon te krijgen'

De geiten, schapen, konijnen en kippen van de Dierenhoeve in Noordwijkerhout hoeven sinds kort niet meer achterin een auto gepropt te worden of op de bijrijdersstoel te zitten. Nee, ze reizen voortaan alleen nog maar op stand. Er is voor hen namelijk een speciale dierentaxi geregeld. Daarmee worden ze vanuit de Dierenhoeve naar zorginstellingen gebracht om met mensen te knuffelen.

'Het is echt top', vertelt een lyrische Joke van Duijn. Zij is één van de medewerkers van de Dierenhoeve, een zorg- en kinderboerderij. Al jarenlang gaan zij met hun dieren zorginstellingen in de buurt af om de beleving van een boerderij naar ouderen te brengen. Maar een ideaal vervoersmiddel voor de dieren en alle spullen die erbij horen, ontbrak lange tijd.

'Hiervoor ging het eigenlijk op een houtje-touwtje manier. Ik had zelf een auto waarin op achterbank de geiten en de kippen zaten, en de bijrijdersstoel was de plek van Henk het konijn. Mijn collega moest drie keer heen weer rijden om de hekken te vervoeren. En een auto van een andere collega lag vol met stro', beschrijft Joke de situatie van vroeger.

Niet schoon te krijgen

'Het was vreselijk. Als we dan terug waren van de zorginstellingen, waren we ook nog eens drie uur bezig om de auto's schoon te maken. En eigenlijk waren die niet meer schoon te krijgen. De stront, de lucht, noem het maar op. Alles wat loopt, kwam uit de dieren.'

Al luisterend naar Joke, die uitgebreid uitlegt hoe alles tot voor kort eraan toe ging, kom je eigenlijk al snel tot de conclusie dat het eigenlijk een onwerkbare situatie was. Joke: 'Op een gegeven moment trek je het niet meer. Het kostte zoveel tijd en energie, dus toen hebben we besloten een crowdfunding op te starten.'

Makkelijker en leuker

Met medewerking van veel verschillende bedrijven levert de inzamelingsactie veel sneller dan verwacht een mooi busje op, met voldoende ruimte voor de dieren en alle spullen. 'Het werkt makkelijk en het is hierdoor voor ons ook veel leuker om te doen. Normaal gesproken moesten we het echt met z'n drieën doen, maar nu kan je het ook met z’n tweeën of in je eentje af.'

Woensdagochtend is Joke samen met haar collega en de dieren te vinden in zorginstelling Sassembourg in Sassenheim. In een mum van tijd wordt het dakterras omgetoverd tot een mini-boerderij, waar wat ouderen genieten van de aanwezigheid van de dieren. Toch heeft het vervoeren van de beestjes, ondanks dat er nu een mooie bus is, wel wat voeten in de aarde. De dieren moeten de lift in en laten onderweg nog weleens wat lopen.

Een hele happening

'Ja, we hebben geen luiertjes, helaas. We nemen daarom ook een handdoekje mee, zodat we geen spoor van ellende achterlaten als we het gebouw weer verlaten. Maar het is inderdaad wel een gedoe, een hele happening voordat we zijn waar we willen zijn.'

Maar toch levert het bezoeken van de ouderen met de dieren wel veel voldoening op. 'Iedereen moet contact kunnen hebben met dieren. Wij komen naar de mensen toe die niet naar ons kunnen komen. En je ziet dat de mensen het leuk vinden om de konijnen even te aaien, een schaap wat brood te geven. Het is heel leuk en dankbaar om te doen.'

Voordelen

Geestelijk en lichamelijk heeft het in aanraking komen met dieren ook zo zijn voordelen voor de ouderen, weet Olaf Pasma van zorgorganisatie ActiVite. 'Dat is ook bewezen. Je ziet dat mensen rustiger worden, opener en zitten als dementerende in hun kindertijd. Dit doet ze dan ook veel denken aan vroeger.'

LEES OOK: