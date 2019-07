'In Den Haag komen er veel sociale woningen bij'

Door de woningcrisis is het voor Hagenaars lastig om een betaalbare woning te krijgen. 'De Haagse woningmarkt staat onder druk en er zijn veel mensen die zoeken naar een betaalbare woning', zegt Revis. 'Daarom maken we nu tempo en zorgen we voor veel nieuwe betaalbare woningen.'

De komende drie jaar starten de woningcorporaties met de bouw van 3.770 sociale huurwoningen. De nieuwe woningen komen onder andere aan de Waldorpstraat, op de Binckhorst aan de Pegasusweg, het Maanplein en op het Erasmusveld. Ook worden 820 woningen gesloopt en vervangen. Hierdoor komt volgens de wethouder de nettogroei aan sociale huurwoningen neer op ongeveer 750 nieuwe sociale huurwoningen per jaar.

Woonagenda

De ambitie om meer betaalbaar te bouwen staat in de woonagenda die eerder dit jaar door de Haagse gemeenteraad is vastgesteld. Daarin staat hoe het college de crisis op de woningmarkt wil aanpakken en hoe het ervoor wil zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen.

Afgesproken is onder andere dat als er nieuwe woningen worden gebouwd, dertig procent sociaal moet zijn. Deze norm geldt voor de hele stad, niet per nieuwbouwproject. Daarnaast moet bij sloop van sociale woningen, er minstens hetzelfde aantal sociale huurwoningen worden herbouwd. Dit is vooral het geval in Den Haag Zuidwest.

Pole position

Revis: 'We staan aan de startlijn op pole position om betaalbare woningen te realiseren. Maar de race begint pas nu, dus we moeten hard blijven werken met coöperaties en marktpartijen om het voor elkaar te krijgen. Alleen zo werken we aan een stad die aantrekkelijk blijft en waar iedereen prettig kan wonen.'

