Egypte lijkt eindelijk monumentaal woonhuis Louis Couperus te gaan opknappen

Al twaalf jaar verkeert het woonhuis van Louis Couperus in een 'erbarmelijke staat van onderhoud'. Het pand aan de Surinamestraat 20 in het centrum van Den Haag is van de Egyptische staat. Na de zomer gaat het hoogstwaarschijnlijk worden opgeknapt.

Bovendien lijken de Egyptenaren er gewoon gebruik van blijven te maken. Dus is de kans verkeken dat de woning waar Louis Couperus ooit woonde kan worden omgevormd tot een museum ter nagedachtenis aan de schrijver. Dat wordt duidelijk uit antwoorden van de Haagse wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) op vragen van VVD-raadslid Det Regts.

Zij vroeg eerder dit jaar om opheldering over de staat van onderhoud én toekomst van het monumentale pand met een oppervlakte van 665 vierkante meter. Het was niet de eerste keer dat in de politiek zorgen werden geuit over de woning. Want bijvoorbeeld Hart voor Den Haag/Groep de Mos verklaarde al in 2016 dat het onacceptabel was dat het aan het verkrotten was. Ook maatschappelijke organisaties uitten in het verleden hun zorgen.

Eline Vere

Het pand werd in 1883 en 1884 gebouwd in opdracht van de vader van Louis Couperus. De schrijver werkte hier onder meer aan Eline Vere. Volgens kenners is het grotendeels in authentieke staat gebleven. De gemeente Den Haag meent dat het gebouw voor de stad van groot belang is 'wegens zijn schoonheid en zijn architectuurhistorische waarde'.

En: 'De waarde van het pand als monument wordt nog versterkt door het feit dat het deel uitmaakt van een gaaf bewaard stedenbouwkundig ensemble dat karakteristiek is voor de tweede helft van de 19de eeuw', aldus de gemeente.

Planten groeien uit de dakgoot

Het pand is inmiddels al decennia in handen van de Egyptische staat. Maar nadat de ambassadeur er in 2006 uit vertrok, is er weinig meer aan onderhoud gedaan. De verf bladdert van de kozijnen en planten groeien uit de dakgoot.

De Nederlandse autoriteiten kunnen daartegen echter weinig doen. Op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer genieten panden die in gebruik zijn voor een ambassade of voor de huisvesting van diplomaten onschendbaarheid.

3 miljoen euro

Wel kan de gemeente de eigenaren van monumentale panden erop aanspreken als ze in verval komen. Als dat niet werkt kan eventueel nog het ministerie van Buitenlandse Zaken worden ingeschakeld om met de diplomaten in gesprek te gaan. In dit geval werkt dat tot nu toe nog niet. Wel kwam het even op de markt. Egypte schakelt in 2006 een makelaar in die het voor bijna drie miljoen euro te koop aanbiedt.

Het Louis Couperus Museum begint daarop een lobby met als inzet dat het wordt gekocht door een ontwikkelaar die er dan weer voor moet zorgen dat het museum er gebruik van kan gaan maken. Maar zover komt het nooit.

Kopen

Het liberale raadslid Regts probeert het daarom eerder dit jaar nog maar eens opnieuw. Zij hoopt dat de gemeente – eventueel met hulp van het ministerie van OCW – het pand wil kopen om er Het Huis van de Literatuur in te vestigen, waarin dan óók het huidige Louis Couperus Museum kan worden opgenomen.

Van Asten laat echter weten dat er nu tóch beweging lijkt te ontstaan. Egypte zou na de zomer het pand willen renoveren. Maar Den Haag tast nog wel in het duister wat er dan gaat gebeuren. 'Het college is op de hoogte van het feit dat de ambassade plannen heeft om het pand op te knappen, maar heeft geen inzicht in de specifieke acties die door de ambassade zullen worden ondernomen. Er is de ambassade verzocht om zo snel mogelijk contact met de gemeente op te nemen om de tekeningen te overleggen', stelt de wethouder.

Blijven gebruiken

Daarmee komt ook een einde aan het speculeren over het aankopen van het pand om er een museum in te vestigen. Van Asten over de plannen van de Egyptenaren: 'De inspanningen om het pand op te knappen, geeft het college de indruk dat zij juist voornemens zijn het pand te blijven gebruiken.'

Het geval van het voormalig woonhuis van Louis Couperus is overigens geen unicum, maakt de wethouder verder duidelijk. 'Den Haag is ook in gesprek met de ambassades van Saoedi-Arabië, Griekenland en Zuid-Afrika over achterstallig onderhoud van hun panden.'