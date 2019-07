GroenLinks wil snel meer plasticcontainers in Den Haag

Laat Hagenaars zelf plekken aanwijzen waar extra plasticcontainers kunnen komen. Dat wil GroenLinks in de Haagse gemeenteraad. Volgens de collegepartij moeten bewoners nu vaak ver lopen voor een plasticbak. Om het stadsbestuur aan te sporen om sneller, meer plasticcontainers in de stad te plaatsen wil GroenLinks een campagne starten waarbij bewoners zelf nieuw plekken kunnen aanwijzen.

GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns is ervaringsdeskundige. Hij woont in de Schilderswijk en moet bijna een kilometer fietsen om zijn plastic weg te gooien. In zijn wijk is geen enkele plasticcontainer te vinden.

Kapteijns: 'Ik vind het natuurlijk belangrijk om plastic te scheiden. Tegelijkertijd snap ik ook dat veel mensen simpelweg de tijd niet hebben om naar een andere buurt te gaan om hun plastic weg te gooien. Wij willen dat iedereen om de hoek zijn of haar plastic kan scheiden, en daarmee goed gedrag ook makkelijker maken.'

Campagne

In het coalitieakkoord staat dat het aantal containers voor plastic, metaal en drankverpakkingen in Den Haag moet verdubbelen. 'Maar in een volgebouwde stad is het vaak moeilijk om plekken voor containers te vinden', zegt Kapteijns. 'Hierdoor dreigt de gemeente achter te gaan lopen.'

Om de gemeente sneller te laten werken wil GroenLinks een campagne starten waarbij bewoners zelf plekken voor plasticcontainers kunnen uitzoeken. 'Wat mij betreft moeten we ongeduldig zijn als het gaat om de nieuwe plasticcontainers', zegt Kapteijns. 'En juist bewoners kunnen goed helpen om het proces te versnellen. Zij kennen hun buurten zelf immers het best. Zo pakken we het probleem aan en maken we onze bewoners baas in eigen buurt.'

Donderdag dient GroenLinks een voorstel hierover in tijdens een vergadering van de gemeenteraad.