Wethouder Voorschoten Nanning Mol wordt burgemeester van Laren

VVD'er Nanning Mol wordt de nieuwe burgemeester van Laren in Noord-Holland. Woensdagavond werd bekend dat de gemeenteraad van Laren unaniem heeft gekozen voor de 38-jarige wethouder van Voorschoten. Mol volgt Rinske Kruisinga op, die sinds september 2017 waarnemend burgemeester is in Laren.

Voor zijn wethouderschap is Mol vanaf 2008 lid geweest van de Voorschotense gemeenteraad waaronder in de rol als fractievoorzitter. In diverse functies was hij werkzaam in Den Haag, als Hoofd Verenigingszaken en Internationaal bij de landelijke VVD en Strategisch Bestuursadviseur bij de Unie van Waterschappen.

Nanning Mol is eerste locoburgemeester en lid van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland en van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.

Authentieke bestuursstijl

De gemeenteraad van Laren geeft aan dat Nanning Mol de gezochte verbinder is met een authentieke bestuursstijl. Hij is aimabel, doelgericht in het werk, communicatief vaardig, analytisch sterk en bestuurlijk sensitief.

Naar verwachting zal zijn beëdiging als burgemeester van Laren plaatsvinden op 30 september.