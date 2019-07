Sarina Wiegman beseft nog niet dat Oranje in finale staat: 'Over zes maanden pas'

De Haagse bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters besefte kort na het bereiken van de WK-finale nog niet helemaal wat er in Lyon allemaal was gebeurd. 'Over zes maanden kan ik het pas geloven', grapte ze bij de NOS na de zwaarbevochten zege op Zweden in de verlenging (1-0). 'Ja, ik weet het, zondag moeten we de WK-finale nog spelen en dan zullen we er echt wel weer staan. Maar nu gaan we even feestvieren en daarna heel hard uitrusten.'

Het is de eerste keer dat de Nederlandse voetbalsters in de finale van het WK staan. De ploeg neemt het zondag op tegen de Verenigde Staten. 'We zijn gewoon een vechtmachine', roemde de bondscoach haar WK-selectie. 'Er zit een enorme drive in dit team. Als je als team functioneert, kun je meer. En dan hoef je niet altijd beter te zijn dan een tegenstander. Dan kun je van iedereen winnen. Dat zag je in deze wedstrijd ook weer.'

'Er werd bij ons gestreden voor elke meter', vervolgt Wiegman. 'Alles deden we samen. In de eerste helft hadden we het nog hartstikke moeilijk. Maar na verloop van tijd kregen we meer grip. We hebben ons echt in de wedstrijd geknokt.'

Rustig en koel

Wiegman wist in de spannende verlenging het overzicht te behouden. 'Ik ben rustig en koel gebleven, ik weet ook niet hoe dat komt. Ik weet gewoon dat je tot aan het laatste fluitsignaal nooit helemaal zeker bent bij zo'n stand. Je moet altijd alert blijven.' Iets meer dan vijf miljoen mensen hebben woensdagavond gezien hoe de Nederlandse voetbalsters de finale van het WK hebben gehaald. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De Verenigde Staten is dus zondag de tegenstander van de Oranje Leeuwinnen, en dat is de meest succesvolle voetbalploeg bij de vrouwen. De Amerikanen hebben drie wereldtitels op zak, behaald in 1991, 1999 en 2015. Van de acht eerdere ontmoetingen met de regerend wereldkampioen wist Oranje alleen de eerste twee duels te winnen, in de jaren 90.

Wiegman in de basis

Op 28 mei 1991 waren de Nederlandse voetbalsters op Sportpark Blankensteijn in Vianen met 4-3 te sterk voor 'Team USA', dat enkele maanden later het eerste WK in China zou winnen. Vijf jaar later, op 18 april 1996, won Oranje in San Diego met 3-1 van de VS dankzij een hattrick van invalster Daniëlle Korbmacher. Wiegman stond toen in de basis. Twee dagen later oefenden beide landen weer tegen elkaar, toen werd het 6-0 voor de Amerikanen.

Sindsdien incasseerde Oranje louter nederlagen tegen de grootmacht in het vrouwenvoetbal. De laatste ontmoeting was bijna drie jaar geleden in de imposante Georgia Dome in Atlanta. Shanice van de Sanden zette Oranje weliswaar vroeg op voorsprong, maar de Amerikaanse ploeg won uiteindelijk met 3-1.