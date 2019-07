Caloriebom freakshake enorm populair: 'Mensen slaan er hun lunch voor over'

Men nemen een milkshake, plaatst daarop een donut, een flinke dot slagroom, versieren met snoepjes en voilĂ : je hebt een freakshake. Het uit de hand gelopen zusje van de ouderwetse milkshake is ook in onze regio steeds meer verkrijgbaar. De freakshake is erg 'instagramable' en daarom populair onder de jongeren.

De doelgroep van de freakshake zijn jongeren tussen de 12 en 16 jaar. 'We merken vooral dat we ze verkopen na 15.00 uur als de kids uit school komen', legt Bo Bogaart van ijswinkel Dolce in winkelcentrum Leidschenhage in Leidschendam uit.

De aantrekkingskracht van de freakshake zit hem ook in de fotogeniekheid van het drankje en is daarom uitermate geschikt voor Instagram. Bijna iedereen die er een eet, maakt er een foto van en deelt deze op Instagram of Snapchat. 'Ze zijn ook populair onder vriendinnengroepen die er een speciaal uitje van maken, mensen slaan er zelf hun ontbijt of lunch voor over', aldus Bogaart.

'Niet erg gezond'

Met het drinken en eten van een freakshake werk je meer dan 1000 calorieën naar binnen. En juist die calorieën die je drinkt zijn extra gevaarlijk waarschuwt het Voedingscentrum in Den Haag. 'We weten dat je van calorieën die je drinkt veel minder vol zit dan van calorieën die je eet. Bij een freakshake zal je dus makkelijk heel veel calorieën binnenkrijgen, zonder dat je er vol van zit. De freakshakes bevatten vaak ook veel suiker en vet en zijn dus niet erg gezond, ondanks dat er soms wat fruit in zit.'

Bogaart ziet mensen niet dagelijks een freakshake bij haar halen. 'Mensen weten dat het niet gezond is. Het is meer een uitje, een traktatie voor een verjaardag of zo. Een ijsje is meer voor iedere dag.'

