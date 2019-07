Verdachte heeft zijn leven gebeterd: 'Mij ziet u hier nooit meer terug'

Als de zaak van Varun uitgeroepen wordt is hij nergens te bekennen. 'Even naar de wc', zegt zijn advocaat. 'Hij is stikzenuwachtig'. Al snel blijkt dat Varun een reden heeft voor de zenuwen. Hij moet terecht staan voor twee zaken en wil absoluut niet terug naar de gevangenis. Hij heeft zijn leven gebeterd, zegt hij.

Het gaat om twee zaken met in totaal vier strafbare feiten. Eén is een wat oudere zaak uit 2016. Varun werd toen aangehouden op een brommer, zonder rijbewijs en met te veel alcohol op. Hij blies 270 ugl, terwijl 220 is toegestaan. En een recentere zaak, van dit jaar. Varun is weer aangehouden, nog steeds zonder rijbewijs. Ditmaal reed hij op een motor en blies hij 415 ugl.

Ook hangt hem nog een oude celstraf van 69 dagen boven het hoofd omdat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van zijn proeftijd. 'Voor andere feiten, merk ik maar op', zegt de rechter.

Een gelukje voor de verdachte

De zitting begint met een gelukje voor Varun. Voor het rijden zonder rijbewijs in 2016 heeft hij al een boete gehad. Daar mag het Openbaar Ministerie hem niet nog een keer voor vervolgen. Dat feit verdwijnt dus van de aanklacht.

Zijn advocaat vindt dat ook het andere feit uit 2016 door de versnipperaar kan, omdat het inmiddels al drie jaar geleden is. 'Als je tegen een kind zegt: je krijgt straf en je doet het pas na twee maanden, dan snapt hij er ook niks meer van.' Pech voor Varun, de rechter ziet dat anders.

'Het is wachten op een ongeluk'

De officier van justitie is bezorgd over het gedrag van Varun: 'Het is wachten op een ongeluk', zegt hij. 'Dat rijden zonder rijbewijs moet stoppen', de officier eist een taakstraf van veertig uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. De brommer die in 2016 in beslag werd genomen krijgt Varun terug.

Nu er geen cel is geëist, kan een deel van het pleidooi van de verdediging de prullenbak in. 'Ik ga niet moeilijk doen', zegt de advocaat van Varun. 'Hij doet zijn best en heeft zijn leven op de rit.' Volgens de advocaat wil zijn cliënt dit niet meer. 'Dit is de laatste keer dat de rechtbank mij ziet', had hij zijn advocaat op het hart gedrukt.

Niet de cel in

Varun zit al die tijd stil te luisteren. Hij woelt door zijn zwarte baard, als de rechter zijn straf uitspreekt. Het wordt twintig uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Van de oude straf wordt de proeftijd verlengd. Varun hoeft dus niet terug de cel in, maar dan moet hij zich wel de komende twee jaar gedragen.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

