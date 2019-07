Rattenoffensief Den Haag: aantal meldingen flink gestegen, aantal ratten niet

'Met dit doosje kunnen we als het ware meten hoeveel ratten hier zitten.' Martin Lunenburg van de Haagse Milieu Services (HMS) zit op zijn knieën en met zijn hoofd in de bosjes. Hij plaatst een kastje dat het meest lijkt op een overdreven broodtrommel. Het moet inzicht geven in hoe groot de rattenpopulatie hier is.

We zijn in de Haagse wijk Morgenstond, stadsdeel Escamp. 'Vanuit hier is een melding gekomen van ratten die vanuit de naastgelegen sloot de binnentuinen ingaan', vertelt Lunenburg. 'Door in dit doosje lokvoer te plaatsen, kunnen we zien waar en hoeveel er gegeten wordt.' In totaal worden tien kistjes geplaatst langs de vijf portiekflats waar de ratten gezien zouden zijn.

Overlast, meldingen nemen toe

Dat ze er zijn, weet buurtbewoner Corina Voskamp maar al te goed. 'Elke dag lopen ze hier', vertelt ze. Voskamp ziet ze langs de bosjes, op het grasveld en het speelterreintje. 'Ik vind het onprettig, hoe ze langs je lopen bijvoorbeeld. Ik woon hier al 36 jaar, maar dat je ze ook overdag zoveel ziet is pas iets van de laatste drie jaar. Ik vind het niet fris en ongezond.'

Hoeveel ratten er precies in dit deel van Escamp leven, weet niemand. Zelfs naar het aantal ratten in heel Den Haag is het gissen. 'Er wordt weleens gezegd dat er net zoveel ratten in Den Haag als inwoners (532.000 red.) zijn', zegt rattenbestrijder Lunenburg. 'Die schatting geloof ik wel. Want als we deze sloot bekijken, tel ik op een paar honderd meter al twintig rattenholen.'

Uit welk stadsdeel komen meeste rattenmeldingen?

Klik op de rat voor cijfers per stadsdeel.



Volgens de HMS betekent dit niet dat ook het aantal ratten is toegenomen. Doordat inwoners via de gemeente of woningbouwverenigingen op de hoogte zijn van het speciale rattenmeldpunt , ziet de HMS het aantal meldingen per straat toenemen. Verschillende meldingen kunnen in de praktijk betrekking hebben op slechts één rat.

Sinds eind vorig jaar heeft de gemeente Den Haag de oorlog verklaard aan de rat. Althans, aan inwoners die er voor zorgen dat het knaagdier verwend wordt met broodresten en huisvuil. Of het nu Hagenaars zijn die een loopje naar de ondergrondse container te veel moeite vinden of mensen die vanuit geloofsovertuiging broodresten door de natuur willen laten opnemen, de gemeente accepteert vervuiling van de openbare ruimte niet langer.

Boete 95 euro

Vandaar dat vanaf deze week alle vormen van afval- en voedseldumping bestraft kunnen worden. Eerder konden handhavers al bekeuren voor onder meer het verkeerd aanbieden van huisvuil en het op straat gooien van voedsel. Nu kan het voeren van eenden en andere dieren een prent van 95 euro opleveren. Broodresten die overblijven trekken ratten aan, is het idee.

Dat de knaagdieren vooral overlast veroorzaken in wijken zoals Moerwijk en Morgenstond heeft volgens ongediertebestrijder Lunenburg te maken met hoe die wijken zijn ingericht. 'Je hebt hier veel waterpartijen en er is veel groen om in te schuilen. Daarnaast heb je veel binnentuinen waar mensen voedsel of afval laten slingeren of neergooien.'

'Ratten zullen niet verdwijnen'

Als dat laatste niet meer gebeurt, is Lunenburg is er van overtuigd dat de rat en de Hagenaar prima kunnen samenleven. 'De dieren vallen je echt niet aan. Dat heb ik zelfs nog nooit meegemaakt. En verdwijnen zullen ze niet. Maar we als geen eten meer laten slingeren, kunnen ratten prima op en rond het water vertoeven en dan zie je ze niet in je tuin.'

