Uitdaging: op zoek naar de tien meest nutteloze regels in Den Haag

De VVD in Den Haag daagt het stadsbestuur uit om de tien meest nodeloze, vertragende, kostbare of ingewikkelde regels of voorschriften op een rijtje te zetten. Deze tien regels moeten of gewijzigd of geschrapt worden. De partij dient donderdagavond een motie hierover in tijdens de raadsvergadering.

Ondanks goed bedoelde pogingen de afgelopen jaren van verschillende wethouders, wil het volgens de VVD maar niet opschieten met het terugdringen van de regeldruk. 'Nog altijd kunnen ondernemers verstrikt raken in een wirwar van verschillende vergunningsprocedures met verschillende doorlooptijden', zegt VVD-raadslid Judith Oudshoorn.

Om een beetje druk op de ketel te zetten, wil ze dat het college elk jaar op zoek gaat naar tien nodeloze of kostbare regels. 'Dat kan het college doen door in gesprek te gaan met ondernemers', zegt Oudshoorn. 'Zij weten het best waar ze tegen aan lopen. Vervolgens gaat het college in elk geval met deze tien regels aan de slag om ze aan te passen of te schrappen.'

Welstandseisen

Ook wil Oudshoorn dat er gekeken gaat worden naar de welstandseisen. 'Nu is het zo dat deze eisen voor de hele stad gelden. Maar het Statenkwartier heeft een totaal andere uitstraling dan bijvoorbeeld bedrijventerrein Zichtenburg.'

Ze stelt voor om te kijken of het mogelijk is om welstandsvrije zones aan te wijzen. 'In die gebieden gelden minder regels dan in andere gebieden. Ondernemers mogen daar bijvoorbeeld zonder vergunning een reclamebord plaatsten. Zo maak je het voor ondernemers makkelijker.'