Kiki Bertens wankelt, maar knokt zich terug op Wimbledon

Kiki Bertens heeft zich na een moeizame partij geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. De tennisster uit Wateringen overleefde zelfs een matchpoint, maar was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Taylor Townsend: 3-6, 7-6, 6-2.

De als vierde geplaatste Bertens begon met horten en stoten aan haar partij in Londen. De eerste set ging daardoor verrassend met 6-3 naar de nummer 123 van de wereld. In de tweede set kwam Bertens beter in haar ritme en leek ze afstand te nemen van haar opponente.

Bertens kreeg bij een 5-4 voorsprong mogelijkheden om de set naar zich toe te trekken, maar op het beslissende moment had ze niet de rust en de overtuiging om de klus te klaren. Aan de andere kant kreeg de Amerikaanse ook kansen om te wedstrijd naar zich toe te trekken. Uiteindelijk kwam de tiebreak eraan te pas om beide speelsters op gelijke hoogte te brengen.

Verzet gebroken

Kennelijk groeide het vertrouwen van Bertens, want direct in de eerste twee games van de derde en beslissende set kon ze Townsend breken. Het verzet van de Amerikaanse was daarmee gebroken, waardoor de beter spelende Bertens de partij met 6-2 kon uitmaken.

De 27-jarige Bertens, vorig jaar kwartfinaliste, voorkwam haar derde vroege aftocht op een Grand Slam-toernooi van het jaar. Begin dit jaar verloor ze in de tweede ronde van de Australian Open en op Roland Garros gaf ze vorige maand in haar tweede partij ziek op. De Tsjechische Barbora Strycova, de mondiale nummer 54, is haar volgende tegenstander.

