Laat ze maar schuiven: open kampioenschap sjoelen in Ter Heijde

Het roept herinneringen op aan donkere zaterdagavonden in de winter met warme chocolademelk: een potje sjoelen. Maar in Ter Heijde doen ze dat het hele jaar door in competitieverband. En tijdens de feestweek is er het open Heijds kampioenschap. Dat werd donderdag gehouden.

'Als je goed bent in biljarten, ben je vaak ook goed in sjoelen', zegt Ellie Dibbets, één van de leden van sjoelclub De Heijdse Glijers. 'En het is gewoon gezellig.' De vereniging heeft inmiddels 56 leden. Dat is veel voor een dorp van ruim 600 zielen. 'Maar de leden komen ook uit Monster en Poeldijk', aldus voorzitter Gerrit Van der Ende, die zelf uit 's-Gravenzande komt.



'Negen jaar geleden zijn we hier begonnen', vervolgt Van der Ende. 'Het dorpshuis trok niet veel mensen op donderdag, dus we konden er in. Ik wilde wel eerst een aantal mensen om mee te sjoelen, en ik hoopte er vijftien te vinden. Het werden er meer dan vijftig.'

Score telt wel degelijk

Het gaat de leden vooral om de gezelligheid, maar in de competitie telt de score wel degelijk. 'Als je zeven stenen in elk vakje krijgt, scoor je 140 punten. Dan heb je nog twee stenen over, als je die twee keer in de vier krijgt, heb je 148. Als dat je lukt, mag je er nog eens twee schuiven, dus dan heb je 156', legt scheidsrechter Nico Hoogenraad uit.



Er wordt drie keer gespeeld op verschillende sjoelbakken, dus in totaal kun je 468 punten halen. 'Dat is hier nog nooit iemand gelukt', aldus Hoogenraad. 'Maar ik heb het wel eens op YouTube gezien.' De drie sjoelbakken zijn van verschillende kwaliteit. 'De middelste is nieuw', zegt een wijzende Ellie Dibbets. 'Dus die is stroef, dat is lastig. De linker is de oudste, dat is de beste.' Ze lacht: 'Oude bakken glijden het best.'

Met de beker naar huis

Gerrit van Spronsen draait zich van de oudste bak af. Hij heeft op alle drie de bakken gesjoeld, en is niet dolenthousiast over zijn score. '395. Niet slecht, maar daarmee win ik alleen als de echte favorieten niet komen opdagen of het slecht doen.' Van Spronsen heeft geluk. Aan het eind van de dag gaat hij wel degelijk met de beker naar huis.