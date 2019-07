Westland Verstandig wil kunstwerk uit 1555 weer zien

Het drieluik toont 'het laatste oordeel', een scène uit de bijbel die populair was als thema bij kunstenaars in de 15de en 16de eeuw. Er zijn versies van Jeroen Bosch en Lucas van Leyden, en Michelangelo schilderde het laatste oordeel op een muur in de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad.

De 's Gravenzandse versie is geschilderd door ene C.S., waarschijnlijk is dat Cornelis Swan of Cornelis Scheveninck, wie van de twee is niet zeker. In het verleden heeft het onder meer gehangen in verschillende kamers in het toenmalige gemeentehuis van ’s Gravenzande. Op het laatst hing het daar naast de koffieautomaat.

Verstoffen

Het kunstwerk ligt inmiddels in het gemeentearchief, in het gemeentehuis in Naaldwijk. 'Zonde', vindt Westland Verstandig. De partij heeft raadsvragen gesteld, en wil onder meer weten of het drieluik niet op korte termijn weer ergens in 's Gravenzande kan hangen.

'Op dit moment staan alle ontwikkelingen stil. Het kunstmuseum is nog een heel eind weg en gezien de omvang van het Drieluik is het de vraag of daar plaats voor is. Ook zal het oude gemeentehuis pas na 2020 weer opengaan, mogelijkerwijs als theehuis', schrijft fractieleider Peter Duijsens.