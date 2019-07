Boek over de ruwe bolster en ADO-icoon Aad Mansveld

Volgende week, op 14 juli, zou hij 75 jaar oud zijn geworden. Maar ADO-icoon Aad Mansveld die overleed in 1991 werd niet ouder dan 47 jaar. Ter ere van zijn 75ste geboortedag verschijnt er een boek over Mister ADO met als titel: 'Ruwe Bolstâh'.

Het boek dat geschreven is door Ruud Doevendans werd donderdagavond gepresenteerd en uitgereikt aan twee spelers waarmee Mansveld heeft samengespeeld: Lex Schoenmaker, zijn oude ploegmaat bij FC Den Haag en Gerard van der Lem die samen speelde met Mansveld bij Feyenoord en FC Utrecht.

Schrijver Ruud Doevendans, die voor het schrijven van het boek talloze gesprekken voerde met familieleden en oud-collega's van Mansveld zegt vooral getroffen te zijn door de mens Mansveld, die in zijn ogen heel anders was dan de voetballer Mansveld. 'Aad kon in het veld ongelofelijk hard zijn. Niet alleen voor zijn medespelers, maar zeker ook voor zijn tegenstander. Daarbuiten was het echt een ongelofelijk lieve man'.

'Ik vond hem vervelend, echt zo'n zuiger'

Oud-ploeggenoot bij Feyenoord en later FC Utrecht Gerard van der Lem moest wennen aan het idee om bij Feyenoord samen met Mansveld in één'elftal te spelen. 'Ik kende hem als tegenstander, ik had een hekel aan hem. Hij was vervelend, echt zo'n zuiger. En dat heb ik hem ook gezegd toen ik hem voor het eerst zag in de kleedkamer bij Feyenoord. Sindsdien zijn we echte vrienden geworden. Ik mis hem en denk nog dagelijks aan Aad. Hij is nog altijd bij me'.

'Ruwe Bolstâh' beschrijft hoe het schoffie uit Haagse Laakkwartier uitgroeide tot een Haags icoon. Het gaat over de successen bij ADO en FC Den Haag, maar ook hoe Mansveld door botte pech het WK van 1974 in West-Duitsland miste. Daarnaast wordt duidelijk hoe de kiezelharde verddiger Mansveld als mens echt in elkaar zit.