Museumfunctie COMM verdwijnt per 20 juli

Het COMM (Museum voor Communicatie) in Den Haag is per 20 juli geen traditioneel museum meer. Het COMM verandert in het najaar in een locatie waar publiek, scholen, onderzoekers en mediaprofessionals terecht kunnen voor diverse activiteiten. De verandering heeft te maken met een intensieve samenwerking en bestuurlijke overname door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Vanaf 20 juli sluit het Museum voor Communicatie de deuren voor individuele bezoekers. Bezoekers kunnen in het najaar terecht voor lezingen, debatten en workshops, waarbij de collectie ingezet gaat worden. 'Dus niet meer als een traditioneel museum', vertelt woordvoerster Jenniek Leijssen. De collectie van het COMM wordt vanaf het najaar nog steeds beheerd in Den Haag, maar zal zowel in Den Haag als Hilversum gebruikt worden voor de programmering.

Het COMM kwam meerdere keren in opspraak, zo kwam er een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke misstanden en besloot de voormalig directeur Tobias Walraven terug te treden na negatieve publiciteit. Beeld en Geluid is niet bang dat dit hun eigen naam zal schaden. 'Nee, dan hadden we het niet gedaan,' zegt Leijssen. 'We zien juist heel veel mogelijkheden.'

Andere invulling

In Den Haag komen 'pers en journalistiek' centraal te staan. 'Dat past heel goed bij de stad, omdat de stad het hart van de democratie is. We willen inzetten op thema's als mediawijsheid en mensen dat dan ook meegeven.' De woordvoerster is ook blij dat de collecties van het museum en het instituut gekoppeld worden. 'Dat heeft enorme toegevoegde waarde voor ons beiden.'

In 2017 fuseerde Beeld en Geluid al met het Persmuseum. Dit sluit daar volgens Leijssen mooi op aan: 'Het samenbrengen van de drie instellingen zorgt ervoor dat de geschiedenis en actualiteit van media, pers en journalistiek integraal belicht worden.'