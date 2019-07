Gaan de LeeuWinnen? Hier kijk je de WK-finale samen

De Oranjeleeuwinnen spelen zondag in Lyon de WK-finale tegen de Verenigde Staten. Ook in onze regio worden de Oranjevrouwen massaal aangemoedigd en om dat extra makkelijk te maken hebben we een overzicht gemaakt waar je de finale op groot scherm kan bekijken. Bij New Bad Habits in Leiden zijn ze er klaar voor. 'Woensdag was het al druk bij de halve finale, maar we verwachten dat het morgen bij de finale nog veel drukker wordt.'

New Bad Habits heeft midden in het centrum van de Sleutelstad een eigen plein waar ze een groot scherm kwijt kunnen. Marco Custers van de sportbar weet dat zijn kroeg de enige is met een groot buitenscherm in Leiden. 'Bij grote voetbalwedstrijden zetten we, als het weer het toelaat, een scherm buiten. Dat deden we toen Ajax zover in de Champions League kwam, of bij de bekerfinale.'

Wel ziet hij een ander publiek op de wedstrijden van de Leeuwinnen afkomen dan bij andere wedstrijden. 'Als we Ajax of Feyenoord uitzenden, komen toch meer mannen’, weet Custers. 'Bij de vrouwen zie je meer gezinnen en stelletjes. Komende zondag wordt het sowieso gezellig. Iedereen is in het oranje, zelf versieren we de boel ook. ‘

'Sfeer belangrijker'

Chesney Crosby van de Leidse sportpub The Duke of Oz ziet de grote schermen die Bad Habbits neerzet niet als een probleem. 'Als ik kon had ik ook een groot scherm neergezet', zegt hij eerlijk. 'Misschien hang ik wel een televisie buiten op. Eerst even afwachten wat voor weer het morgen wordt.'

'De sfeer is veel belangrijker dan de grote van een scherm'', vervolgt hij. 'Je kunt wel in je eentje naar een groot scherm kijken tussen allemaal mensen. Maar het is bijvoorbeeld toch veel leuker om zo’n finale met vrienden in the middle of nowhere met vijftien vrienden op een Ipad te kijken?'

35 graden en een volle kroeg

Bang dat alle eventuele kroegbezoekers The Duke links laten liggen omdat er geen groot scherm hangt, is Crosby niet. 'Elke wedstrijd van de Leeuwinnen zat het hier helemaal vol. Twee weken geleden moesten ze spelen, terwijl het hier buiten 35 graden was. Iedereen stond binnen voor de tv.'

Niet heel de sportpub zal morgen Oranje kleuren. 'Ik krijg ook berichten van Amerikanen of ze football bij mij kunnen kijken', zegt Crosby. 'Ze zeggen geen soccer, ze willen op ons lijken', vervolgt hij met een knipoog. 'We gaan gewoon met zijn alle een feestje bouwen. Het gaat toch om de gezelligheid.'

Niet alleen de kroegen kleuren oranje deze dagen. Ook het reuzenrad op de Scheveningse Pier steekt de Leeuwinnen een hart onder de riem. De attractie kleurt ter ere van de finaleplaats ook Oranje. Een openbaar megascherm in Den Haag waar iedereen kan komen kijken mag niet van de gemeente, omdat de vergunningen niet op tijd zijn rond te krijgen.

Hier kun je in de regio voetbalwedstrijden kijken op een groot scherm:

Boskoop

Flora Boskoop

Delft

Cafe de Oude Jan

Den Haag

Pathe Spui (centrum)

Gouda

Theaterbakkerheij Gouda

Leiden

Bad Habits

Deze lijst is aboluut niet volledig, maar veel schermen worden simpelweg niet aan de grote klok gehangen. Weet jij ook een locatie waar de WK-finale op een groot scherm (buiten) wordt uitgezonden? Weet jij nog een plek? Laat het ons weten via online@omroepwest.nl.