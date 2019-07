Magneetvissen levensgevaarlijk: 'Het is niet de vraag óf maar wanneer er doden vallen'

Op de Kortenaerkade in Den Haag is vrijdagochtend op mortiergranaat gevonden door magneetvisser Pieter. Steeds vaker komt het voor dat een magneetvisser een oorlogsobject vindt. 'Wij raden magneetvissen sterk af', zegt Jordy Rutten, woordvoerder van de Koninklijke Landmacht. ‘Het is niet de vraag of, maar wanneer er doden of gewonden vallen.'

Alleen dit jaar is de Explosieven Opruimingsdienst al 74 keer ingeschakeld voor objecten die door magneetvissers uit het water zijn gehaald. Bij 31 objecten moest de EOD direct in actie komen. Dat betekent dat het object meteen onschadelijk moest worden gemaakt.

'Het is gevaarlijk', vertelt Rutten. 'Veel is oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Het is gemaakt om in oorlogssituatie schade aan te richten. Een handgranaat bijvoorbeeld is per definitie gevaarlijk, maar zeker naarmate deze langer ligt en instabieler wordt. Als er dan in een keer beweging in komt door de magneet, dan is dat natuurlijk zeer gevaarlijk. Magneetvissen is een zeer gevaarlijke hobby.'

Handgranaten, pistolen en een AK-47

Magneetvisser Pieter viste vrijdag de mortiergranaat op. Het is de dertiende keer dat hij een bom of een granaat vindt. Ongeveer drie keer per week gaat hij magneetvissen. Hij zet zijn auto ergens neer en is vervolgens wel een paar uur bezig. 'Ik heb een touw met een ronde magneet eraan, die ik vervolgens in het water werp', aldus de 56-jarige man.

Het is een hobby van Pieter, die de gekste dingen uit het water haalt. 'Dertien bommen dus, maar ook al een AK-47, twee pistolen, fietsen, vibrators en veel oud ijzer.'

Rage

Volgens Pieter is magneetvissen een rage. Hijzelf begon twee jaar geleden. 'Ik doe het voor de adrenaline. Ik zit veel op de Haringkade. Daar zitten de meeste bommen. Ik heb daar al elf keer een granaat gevonden. Paar weken geleden nog een Engelse. Ik ben wel trots.' Pieter zegt ook dat hij steeds meer zonen met vaders ziet.

Rutten wijst erop dat als je een explosief hebt gevonden drie stappen moet ondernemen. Raak het explosief niet aan en bewaar afstand, waarschuw mensen in je omgeving om afstand te bewaren en schakel vervolgens direct de politie in.

Verbod

Als Pieter een granaat heeft gevonden, dan belt hij gelijk de politie. Hij is het met Rutten eens dat het een gevaarlijke hobby is, 'maar als je dat ding normaal op de kant legt, vind ik het niet gevaarlijk. Ik ben niet bang dat die ontploft. Maar ik kan mij voorstellen dat het voor kinderen gevaarlijk is.'

De magneetvisser heeft gehoord dat zijn hobby misschien verboden wordt. 'Ik heb magneetvissers gesproken die zeggen dat ze dan gewoon doorgaan, maar de gevonden objecten niet meer melden. Dat zou pas gevaarlijk zijn.'

Wet

'Houd je aan de wet als magneetvissen verboden wordt’, zegt Rutten. ‘Vis niet meer als het verboden wordt.'