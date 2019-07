Personeel strandtenten vind je via via of met social media

In de zomer goed en genoeg personeel vinden voor je strandtent. Het kan strandtenteigenaren veel kopzorgen geven. Twee jaar geleden klaagden de strandondernemers steen en been over het tekort in hun zomerpool. Dit jaar lijkt het verbeterd. Maar dat ging niet vanzelf; de exploitanten hebben het personeelsbeleid veranderd. Ze trekken hun bediening aan via vrienden, kennissen, via hun eigen kinderen en social media.

'Vroeger wachtte je gewoon tot iemand de trap afkwam om te solliciteren', zegt Guido Venema van strandpaviljoen De Golfslag op Scheveningen. 'Tegenwoordig moet je actief bezig zijn. In januari ben ik al een campagne gestart via Instagram en Facebook. En daar heb ik een leuke poule mensen uitgehaald.'

Youri van Spronsen van strandtent Bora Bora vindt zijn personeel vooral 'via via'. 'Jonge mensen die vriendjes en vriendinnetjes meenemen van school.' Strandtenthouders die niet terugvallen op zo'n netwerk, kampen duidelijk met problemen hun zomerteam rond te krijgen. 'Het wordt elk jaar moeilijker', zucht Niels van Hoof van Cocomo Beachclub. 'Het aanbod van andere horeca is zo groot.'

'Je moet ze een beetje verwennen'

Personeel binnenhalen is één ding, maar de mensen ook houden is ook een vak. Want strandpaviljoens kunnen door het wisselende weer alleen onregelmatig werk aanbieden. Door de enorme toename van horeca in Den Haag, hebben de jongeren ruim aanbod van werkgevers waar ze uit kunnen kiezen. 'Paar weken geleden zijn we met z'n allen gaan bowlen en een pizzaatje halen. Gewoon om het moreel hoog te houden als er wat minder uurtjes zijn', zegt Maurice Deden van paviljoen Summertime. Je wilt toch dat ze bij je blijven, want straks heb je ze weer nodig. Dus je moet ze een beetje verwennen.'

Bediendend personeel is dus redelijk makkelijk te vinden, maar een groot probleem is het aantrekken van koks, zegt de voorzitter van de Vereniging voor Strandexploitanten André Triep. Er worden volgens hem te weinig koks opgeleid, terwijl er enorm veel horeca bij is gekomen waar ze aan de slag kunnen.

'Hard werken voor weinig'

De uitzendbureau's hebben momenteel weinig omzet van het plaatsen van bedienend personeel op het strand. Volgens uitzendbureau Young Capital in Den Haag zien jongeren werken op het strand als 'hard werken voor weinig'. Andersom zoeken de strandondernemers ook geen mensen bij de uitzendbureau's. 'De bureau's zijn te duur en ze sturen ongeschikte mensen', vindt één van de exploitanten.

Volgens Young Capital is het 'lastig om goed personeel te vinden voor de strandpaviljoens. Omdat er nu veel werkaanbod is, kiezen jongeren voor beter betaald werk.' Daarnaast geven jonge mannen volgens het uitzendbureau de voorkeur aan logitieke banen, zoals pakjes rondbrengen. Horeca en catering staat bij de vrouwelijke scholieren en studenten vaak wél op nummer één, aldus het uitzendbedrijf.

LEES OOK: Klimaatpact: Ook strandpaviljoens doen plastic in de ban