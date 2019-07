Vossen al maanden in tuin van Paul: 'Geweldig om ze over de trappen te zien dartelen'

Ze scharrelen op hun gemak door de tuin van Paul van Os uit Scheveningen, de twee vossenzusjes. Vooral 's morgens zijn ze heel actief. Een paar maanden geleden zag Paul ineens een hele vossenfamilie in zijn tuin. Hij telde vader, moeder en vier kleine vosjes. De ouders en twee kleintjes zijn inmiddels vertrokken, maar twee vosjes zijn blijvertjes. 'Ik denk dat het twee zussen zijn want de vrouwtjes zijn lichter van kleur dan de mannetjes', zegt Paul.

'Deze tuin is hun woning, kijk daar achter die hortensia is hun hol en vandaar uit hebben ze allemaal gangen gegraven, vertelt hij met een brede glimlach. 'Het is een geweldig gezicht als je 's morgens je gordijnen opendoet en je ze over de trappen ziet dartelen. En weet je wat ook leuk is; hier wonen ze, maar twee tuinen verderop hebben ze bij de buren hun speeltuin. Voeren doe ik ze niet, want de tuin ligt geregeld bezaaid met skeletten en veren van vogels, want daar lusten ze wel pap van. Ik geef ze trouwens wel iedere dag water.'

Volgens boswachter Boris Temminga is ook water geven niet zo'n goed idee. 'Want daar worden vossen heel erg lui van en ze mogen niet tam worden. In principe zijn vossen niet gevaarlijk, maar vanuit een paniekreactie zouden ze dan kunnen bijten.'

Vossen de stad in

'In het gebied van Meijendel zijn trouwens heel veel vossen', gaat hij verder. 'Je kunt wel stellen dat het overvol is. En zodra alle territoria bezet zijn gaan de vossen naar de randen van stad, zoals in dit geval bij Paul van Os', zegt Temming. Ook in de stad zelf duiken mogelijk vossen op. ' Omdat ze geen natuurlijke vijanden hebben trekken ze erop uit. Dus het zou zomaar kunnen dat je binnenkort een vos door de straten ziet lopen', besluit de boswachter.

