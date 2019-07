Verliefde mannen in 'blote kont' in bos niet beboet: 'We hadden niet de intentie om seks te hebben'

De politierechter in Den Haag geeft geen boete aan de twee mannen (56 en 51 jaar) die in het Kabouterbos in Benthuizen een romantische rendez-vous hadden. De boswachter slingerde de geheime minnaars nog wel op de bon, vanwege schennis van de eerbaarheid.

Hij meende dat één van de mannen geheel naakt was. De andere man stond volgens de boswachter in zijn blote kont. Dat ontkenden de mannen vrijdag bij de politierechter in Den Haag. 'Ik had alleen het bovenste knoopje van mijn hemd opengeknoopt', zei de 51-jarige man. 'Datzelfde geldt voor mij', zei de andere verdachte. 'We hadden geen enkele intentie om seks te hebben.'

Beide mannen hadden in 2017 nog een geheime relatie met elkaar. Ze spraken op 25 juli dat jaar met elkaar af in het Kabouterbos in Benthuizen. Ze liepen over een klein paadje het bos in, en gingen nog minstens twintig meter van het pad af, zo diep mogelijk in het groen. 'We meenden daar alleen te zijn en elkaar aandacht te kunnen geven.'

'De liefde moet gevierd, maar dit mag niet'

De geliefden hadden echter buiten de boswachter gerekend. Die zag ze toch, en gaf beide mannen de opdracht tevoorschijn te komen. Volgens hen stond de boswachter op een behoorlijke afstand. 'Ik zag de boswachter door het groen zelf niet goed, dus kan hij ons ook niet goed gezien hebben.'

De officier van justitie ging vrijdag toch uit van de betrouwbaarheid van het verhaal van de boswachter dat de mannen (deels) ontkleed waren. 'De liefde moet gevierd worden, maar dit mag gewoon niet', zei de aanklager. Hij eiste tegen de mannen een boete van 250 euro. Dat was ook het bedrag waarvoor ze door de boswachter op de bon geslingerd waren. Omdat de verdachten dat niet wilden betalen, kwam er vrijdag een rechtszaak van.

Toch geen boete

Volgens de officier hadden de mannen er rekening mee moete houden dat ouders met kinderen ook naar het bos gaan. Zij hadden de mannen ook kunnen zien in het groen. Het is alle bezoekers van het Kabouterbos namelijk toegestaan van het pad af te gaan, en door het bos te lopen. De rechter twijfelde echter ook of de boswachter wel goed had gezien dat beide mannen geheel en gedeeltelijk naakt waren. Omdat beide heren dat hardnekkig ontkenden, besloot hij ze toch maar vrij te spreken.