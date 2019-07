Organisatie Peurbakkentocht Leiden baalt van ophef over lawaaiboot

De organisatie van de Peurbakkentocht gaat in beraad over hoe de regels rond de Peurbakkentocht volgend jaar verder aangescherpt en gehandhaafd kunnen worden. Dat besluit komt nadat de boot van het bedrijf Planet Group na de Peurbakkentocht voor de nodige ophef zorgde door tot diep in de nacht voor geluidsoverlast in het centrum te zorgen.

'We balen hier behoorlijk van', zegt woordvoeder Mels Hartman. 'De Planet Group heeft eigenhandig besloten zich niet aan ons regelement te houden.' Hartman benadrukt dat er juist dit jaar voor het eerst juist een heel duidelijk en uitgebreid deelnemersregelement is opgegesteld. Daar staat ook in dat het evenement eindigt om 22.00 uur. 'We hebben voor dat regelement ook advies gevraagd bij de organisatie van de Gay Pride in Amsterdam.'

De wijkverenigingen Maredorp-de Camp en Pancras-West in de Leidse binnenstad zijn intussen helemaal klaar met de Peurbakkentocht, mede door het incident met de boot van Planet Group. In een gepeperde brief eisen de wijkverenigingen nu maatregelen van burgemeester Lenferink, schrijft mediapartner Unity.nu.

Verantwoordelijkheid

De organisatoren van de Peurbakkentocht willen ook in gesprek met de gemeente en de politie. Hartman: 'We gaan dit zeker evalueren, kijken wat we beter kunnen doen'. Een belangrijke vraag daarbij is wanneer de verantwoordelijkheid van de organisatie ophoudt en wanneer die van de handhaving van de openbare orde door de politie begint.