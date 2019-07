Nieuwe ronde, nieuwe kansen: deze partijen in Zuid-Holland gaan onderhandelen

De VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA gaan in Zuid-Holland onderhandelen over een nieuw provinciebestuur. Dat schrijft VVD'er Floor Vermeulen in een brief aan de Commissaris van de Koning Jaap Smit. Waarnemend burgemeester van Noordwijk Jon Hermans wordt formateur. Als alles goed verloopt wordt het nieuwe college van de provincie vlak na reces geïnstalleerd.

Begin juni mislukten de gesprekken voor een nieuw provinciebestuur. Daarbij stapte ook formateur Hans Wiegel op. Begin mei was er al een akkoord bereikt tussen Forum voor Democratie, de VVD en het CDA. Maar er was nog een extra partij nodig om een meerderheid te halen. ChristenUnie & SGP was aangeschoven, maar die partij haakte in juni af.

Doordat de partijen er toen niet uitkwamen werd verkiezingswinnaar Forum voor Democratie buiten spel gezet. Er waren geen andere opties meer voor een meerderheid samen met Forum. 'Ik heb bij informateur Hans Wiegel aangegeven dat we alle mogelijkheden - en dan heb ik echt over alle mogelijkheden - hebben verkend en dat ik geen oplossing meer zie. Dan is de conclusie dat het nu even niet meer aan ons is.'