Niet vergeten: SEH Bronovo is dicht

Heb je een spoedgeval dit weekend en wil je naar het Bronovo in Den Haag? Dat heeft weinig zin, want de spoedeisende hulp (SEH) van dat ziekenhuis is sinds dit weekend dicht. Sinds 1 juli is het Bronovo een ziekenhuis waar je alleen doordeweeks terecht kan.

De huisartsenpost van het Bronovo is daarmee verplaatst naar het HMC Antoniushove in Leidschendam. Een oplossing voor de langere termijn is er nog niet. Ook kunnen mensen naar het HMC Westeinde in Den Haag.

HMC zegt goed voorbereid te zijn op de drukte nu er één SEH dicht is. 'Wij zijn de grootste spoedeisende hulp in de omgeving. We kunnen dus veel aan.' Ook Alrijne, met ziekenhuizen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn, zegt de drukte aan te kunnen. 'Druk is het op alle SEH's, dat is het karakter van een SEH en ook een landelijke trend.'

Definitief dicht

Het Bronovo gaat tussen 2022 en 2024 helemaal dicht. De poliklinische en planbare zorg gaan dan naar Antoniushove en Westeinde. Bronovo moet uiteindelijk sluiten omdat drie locaties te duur zijn om open te houden. 'Er wordt te weinig geld verdiend om in de toekomst te investeren in ICT en huisvesting bij drie ziekenhuizen', zei de directeur Paul Doop in januari. Doop stapte in mei op als voorzitter van de Raad van Bestuur van HMC.

Buurtbewoners vinden het belachelijk dat Bronovo dichtgaat. 'Het is steeds nog maar afwachten wat er op termijn voor de wijk aan zorg overblijft', zegt een buurvrouw van het ziekenhuis. 'Niet alleen voor deze wijk Benoordenhout, maar ook voor Wassenaar en Voorschoten. En voor Scheveningen, want het Bronovo is ook óns ziekenhuis.' Ook personeel van Bronovo was boos en verdrietig. 'Ik heb het gevoel dat wij als Bronovo zijn verkwanseld. We zijn altijd een goed bedrijf geweest.'

