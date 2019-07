Haags Beat Festival gaat dit jaar niet door: 'Willen geen half festival'

'Het zou eigenlijk deze maand moet plaatsvinden', vertelt Serban. 'Maar het gaat niet door. Het moet kwalitatief goed zijn. We willen geen half festival.'

Op een gegeven moment moet je de pijnlijke knoop doorhakken, en zeggen dat het niet doorgaat. Serban weet dat ook. 'Als je te laat bent om een goed festival te programmeren en te organiseren, dan moet je het besluit nemen. We hebben een Facebook-bericht gemaakt en het daarin vermeldt. De mensen die reageren vinden het ontzettend jammer.'

Escamp

'Er zijn weinig festivals gericht op 'onze doelgroep'', vervolgt Serban. 'Zeg maar de mensen van vijftig tot 75 jaar, de oudere jongeren kun je ze noemen. Doodzonde. We doen er alles aan om volgend jaar een mooi festival voor hun neer te zetten.'

Over een editie in 2020 is Serban dan ook positief gestemd. 'We gaan proberen een fantastisch festival neer te zetten. Een ode aan de Haagse beatmuziek. We willen talenvolle bandjes een kans geven en een derde podium toevoegen. Daar kunnen bijvoorbeeld muziekscholen uit de wijk Escamp optreden.'

Beatstad nummer één

Het festival maakte zijn debuut in het Zuiderparktheater in 2017 en werd in 2018 opgevolgd door een tweede editie. Het Haags Beat Festival was de afgelopen jaren een evenement met een blik op de gloriedagen van het muzikale Den Haag van vroeger. 'We waren ooit Beatstad nummer één, internationaal', weet Serban.

