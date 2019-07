Ratten sturen Moerwijkers de straat op: 'Kom op mensen, wordt wakker!'

'Het is ieder weekend bal', vertelt Conny Ligtvoet. Ze woont in het Haagse Moerwijk en is de overlast van de vele ratten die daar rondlopen meer dan zat. Zaterdagmiddag gaat de actiegroep 'Rattenprobleem Moerwijk' de straat om op inwoners van de wijk ervan bewust te maken dat het zo niet langer door kan gaan. 'Kom op mensen, wordt wakker!'

Het probleem ligt bij Ligtvoet voor een groot deel bij de inwoners zelf, die onder andere vuilniszakken open en bloot op straat gooien. 'Hoe haal je het in je hoofd?', zegt ze vol verbazing. 'Ieder weekend is het bal. Het zijn er soms wel twintig of dertig die op een hoop bij elkaar liggen. Het is gewoon verschrikkelijk. Echt om te huilen.'

De ratten komen af op het voedsel. In de ogen van Ligtvoet doet de gemeente veel om de dieren te bestrijden. Zo is deze week een nieuwe maatregel ingevoerd: eendjes voeren in Moerwijk mag niet meer. Doe je dat wel en word je betrapt? Dan krijg je een boete van 95 euro.

Demonstratie

Om inwoners 'wakker te laten worden' is er zaterdag een demonstratie in de wijk. De demonstranten gaan een ratten-manifest aan de gemeente en woningcorporaties aanbieden, en gaan daarna met spandoeken en flyers de straat op. 'De wijk gaat echt achteruit. Op deze manier willen we zoveel mogelijk mensen bereiken', besluit Ligtvoet.

