Jochie met boot schiet brandweer te hulp: 'Als vader krijg je daar een warm gevoel van'

Luid gekraak vrijdagavond in Naaldwijk, gevolgd door een harde plons. Langs de Sweelinckstraat in de Westlandse kern brak een boom af en belandde in het water. De brandweer in Naaldwijk kreeg hulp uit onverwachte hoek: de 12-jarige Ferenc Vizee schoot met zijn privé speedbootje te hulp.

Rond 21.45 uur brak aan de Sweelinckstraat een grote tak van een nog grotere boom af. De tak belandde volgens een woordvoerder in het water van de Naaldwijkse Vaart waar het met het mooie weer geregeld erg druk is met boten.

De brandweer zaagde de tak in stukken, maar moest de tak die in het water lag nog wel naar de wal zien te krijgen. Ferenc stond op straat te kijken en wist raad: met zijn eigen bootje wilde hij de brandweer wel naar de boom varen en helpen. De brandweer was blij met de hulp en mocht zelfs een rondje meevaren. 'Dat was wel wat krap. Hij zat met zijn benen tegen het stuur, maar het was wel heel leuk', herinnert Ferenc zich.

Bootje net nieuw

Het scheelde trouwens maar een haar of het bootje was door de boom verpletterd, en dat terwijl de brandweerhelper hem nog maar net heeft. 'Ik was 12 juni jarig, en toen heb ik hem gekregen', zegt Ferenc die vervolgens als een volleerde schipper de buitenboordmotor aanzwengelt, de choke afstelt, de trossen losgooit en de Naaldwijkse Vaart op gaat. Nu kan het weer, want de boom is weg.

Vader Pascal Vizee is erg trots op zijn zoon: 'Als vader zijnde krijg je er een warm gevoel van als je ziet dat je zoon zo behulpzaam kan zijn.'

